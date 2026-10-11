Aon Portugal reforça área de Credit Solutions com nomeação de Elisabete Dias

A Aon Portugal anunciou a nomeação de Elisabete Dias para o cargo de Senior Key Account da área de Credit Solutions. Terá como principais funções o aconselhamento e o acompanhamento de empresas na estruturação de coberturas e proteção financeira.

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Com a sua integração, a empresa pretende consolidar a capacidade de apoio à carteira de clientes, articulando o conhecimento do mercado local com o acesso a soluções de seguro de crédito em âmbito nacional e internacional, explicam em comunicado.

Licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Dias iniciou o seu percurso na Companhia de Seguros Bonança como consultora. Antes de se juntar à Aon, desempenhou o cargo de Head of Account Management Portugal na Coface Portugal, tendo também exercido funções como gestora de clientes na COSEC – Companhia de Seguro de Créditos.

Para Diogo Teixeira, Head of Credit Solutions da Aon Portugal, a integração da nova especialista ocorre numa altura em que o “aconselhamento independente” é cada vez mais procurado “para negociar melhores condições com o mercado segurador”. O responsável destaca ainda a proximidade ao cliente e a experiência de Elisabete Dias como contributos importantes para a equipa.

Com mais de 25 anos de experiência no setor, Dias sublinha que a mudança para a Aon representa uma oportunidade para aplicar essa experiência numa abordagem mais abrangente.