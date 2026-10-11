Mediação

Aon Portugal reforça área de Credit Solutions com nomeação de Elisabete Dias

  • ECO Seguros
  • 16:16

A Aon Portugal contratou Elisabete Dias, antiga Head of Account Management Portugal da Coface, para o cargo de Senior Key Account na área de Credit Solutions.

A Aon Portugal anunciou a nomeação de Elisabete Dias para o cargo de Senior Key Account da área de Credit Solutions. Terá como principais funções o aconselhamento e o acompanhamento de empresas na estruturação de coberturas e proteção financeira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher
Elisabete Dias é a nova Senior Key Account da área de Credit Solutions da Aon Portugal. “Ao longo da minha carreira tenho acompanhado as empresas e os desafios que enfrentam na gestão do risco de crédito. Integrar a Aon representa a oportunidade de colocar essa experiência ao serviço de uma abordagem abrangente, com acesso a soluções nacionais e internacionais”.

Com a sua integração, a empresa pretende consolidar a capacidade de apoio à carteira de clientes, articulando o conhecimento do mercado local com o acesso a soluções de seguro de crédito em âmbito nacional e internacional, explicam em comunicado.

Licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Dias iniciou o seu percurso na Companhia de Seguros Bonança como consultora. Antes de se juntar à Aon, desempenhou o cargo de Head of Account Management Portugal na Coface Portugal, tendo também exercido funções como gestora de clientes na COSEC – Companhia de Seguro de Créditos.

Para Diogo Teixeira, Head of Credit Solutions da Aon Portugal, a integração da nova especialista ocorre numa altura em que o “aconselhamento independente” é cada vez mais procurado “para negociar melhores condições com o mercado segurador”. O responsável destaca ainda a proximidade ao cliente e a experiência de Elisabete Dias como contributos importantes para a equipa.

Com mais de 25 anos de experiência no setor, Dias sublinha que a mudança para a Aon representa uma oportunidade para aplicar essa experiência numa abordagem mais abrangente.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Aon Portugal reforça área de Credit Solutions com nomeação de Elisabete Dias

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Aon Reinsurance Iberia tem novo Senior Treaty Broker

ECO Seguros,

A Aon Reinsurance Solutions Iberia reforçou a equipa com a nomeação de Ignacio Llobet como Senior Treaty Broker. Passou pela Gallagher Re e pela Berkley International Seguros.