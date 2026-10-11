APS com curso sobre seguros para condomínios

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) vai realizar, no dia 14 de outubros, entre as 09h30 e as 12h30, em Lisboa, o curso “Condomínios (e) seguros”.

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O objetivo do curso é dar a conhecer os aspetos técnicos da atividade seguradora bem como o enquadramento legal e as responsabilidades dos diferentes intervenientes nos seguros obrigatórios e facultativos aplicáveis aos condomínios, reforçando competências na análise do risco, na subscrição e na gestão de sinistros associados.

Este curso destina-se a colaboradores do setor segurador com funções comerciais, mediadores e corretores de seguros, empresas de gestão de condomínios, administradores de condomínios e proprietários de frações autónomas em regime de propriedade horizontal.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e outras informações estão disponíveis no site da APS. Para mais informações, consulte aqui.