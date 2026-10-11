Num momento em que a venda de elétricos está a aumentar e há cada vez mais carros eletrificados a circular nas estradas, Portugal já tem, desde março, uma fábrica de reciclagem de pilhas e baterias de lítio, a primeira da União Ibérica. Detida pelo Grupo DST, a B.Again, tem capacidade para processar até 7.000 toneladas por ano. O objetivo é usar estas baterias usadas para obter uma massa negra com materiais críticos, que podem ser depois extraídos para serem usados em novas baterias. Essa extração terá de ser, para já, feita no exterior, mas em Braga já se pensa no próximo passo: fazer a extração destes materiais também no território nacional.

Criada no âmbito da agenda mobilizadora NGS – New Generation Storage, do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), liderada pela bracarense DST, a B.Again quer dar segunda vida às baterias em fim…