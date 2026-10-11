ECO da Semana: Nobel da Economia, leilão de Obrigações e projeções do FMI

A semana em 30 segundos

A Galp apresenta os dados operacionais do terceiro trimestre e deverá divulgar um disparo na margem de refinação num período em que o preço do barril de Brent saltou 42% com a nova escalada da guerra no Médio Oriente.

num período em que o preço do barril de Brent saltou 42% com a nova escalada da guerra no Médio Oriente. O Fundo Monetário Internacional divulga o World Economic Outlook, no contexto das reuniões anuais com o Banco Mundial , nesta ocasião na Tailândia. A conversa da diretora-geral, Kristalina Geotgieva, com o presidente da Reserva Federal americana, Kevin Warsh, será um dos destaques.

Num período marcado por subidas das yields das dívidas soberanas de vários países, algumas para máximos de décadas, o Tesouro vai ao mercado leiloar até 1.500 milhões de euros em dívida a 10 e a 16 anos.

Segunda-feira, 12 de outubro

Galp divulga trading update do terceiro trimestre (depois do fecho da Bolsa de Lisboa)

A petrolífera portuguesa apresenta os dados operacionais da atividade entre julho e setembro, um período no qual o preço do barril de Brent disparou 42% para 103,43 dólares, com o prolongar da guerra no Médio Oriente e o estrangulamento do Estreito de Ormuz. O foco nos dados vai, portanto, estar na margem de refinação – que disparou disparou 175% para os 16,8 dólares por barril no segundo trimestre face ao período homólogo, quando marcava os 6,1 dólares, e cresceu 14% em comparação com o trimestre anterior.

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A Galp registou um aumento de 44% nos lucros no primeiro semestre, prevendo um lucro operacional de 4 mil milhões de euros para 2026 e um aumento de 10% nos dividendos. Após a apresentação dos resultados, a 27 de julho, Maria João Carioca, co-CEO da empresa, disse ao ECO que um taxa sobre os lucros extraordinários da petrolíferas – na altura a ser equacionado pelo Governo e entretanto enviada para o Parlamento, iria apenas criar dúvidas aos investidores. “A nível europeu, quando nós olhamos para os nossos pares, vemos desempenhos semelhantes e, aliás, o acolhimento a nível europeu para este tipo de alterações de fiscalidade é que aumenta a incerteza dos investidores e que, na prática, o que fazem é não reconhecer que este é um setor que vive muito exposto ao mercado”, disse.

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Academia anuncia Prémio Nobel da Economia (10h45)

Porque é importante e o que esperar:

A Academia Real Sueca das Ciências atribui pela 58ª vez o Prémio Nobel da Economia, o galardão mais conceituado nessa área de investigação. Não há shortlist na corrida e as nomeações são mantidas secretas, mas a Clarivate – uma empresa de analítica de investigação que opera a base de dados de citações académicas Web of Science – aponta para alguns candidatos que podem ser considerados. Este ano a lista inclui Susan Athley (da Stanford University e conhecida pelo seu trabalho em economia digital, conceção de mercados e integração de machine learning com econometria), Ariel Pakes (economista canadiano de Harvard que investiga o trabalho em organização industrial e econometria) e Hal Varian (norte-americano conhecido pelo seu trabalho em microeconomia e economia da informação na Universidade da California Berkeley).

Em 2025 o prémio foi atribuído a três economistas pela investigação que explica como a inovação conduz o crescimento económico a longo prazo: Joel Mokyr (da Northwestern University), Philippe Aghion (do Insead) e Peter Howitt (da Brown University).

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Terça-feira, 13 de outubro

FMI divulga World Economic Outlook (03h00)

Porque é importante e o que esperar:

A instituição liderada pelo Kristalina Georgieva publica o World Economic Outlook, o relatório sobre as perspetivas e políticas elaborado pela equipa técnica do FMI, normalmente publicado duas vezes por ano, com atualizações intercalares. Apresenta análises e projeções sobre a economia mundial a curto e médio prazo, que constituem elementos essenciais da supervisão que o FMI exerce sobre a evolução económica e as políticas nos seus países membros, bem como sobre o sistema económico global.

A publicação acontece no âmbito das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial que juntam responsáveis pelos bancos centrais, ministros das Finanças e do Desenvolvimento, executivos do setor privado, representantes da sociedade civil e académicos para debater a situação da economia mundial, com a edição deste ano decorre entre 12 e 18 de outubro em Bangkok, Tailândia. Num discurso de antecipação proferido a 7 de outubro, Georgieva apelou a medidas políticas decisivas, a um crescimento mais forte e à cooperação internacional para navegar num panorama global cada vez mais complexo.

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INE divulga estimativa final da inflação de setembro (11h00)

Porque é importante e o que esperar:

O Instituto Nacional de Estatística divulga a segunda leitura do Índice de Preços no Consumidor de setembro, depois de a estimativa rápida ter apontado para uma inflação homóloga de 3,6% no mês passado, uma aceleração dos 3,3% em agosto, impulsionada por um disparo de 15,4% nos preços dos combustíveis. A confirmar-se, esta seria a variação mais alta de aumento dos preços desde agosto de 2023, ou seja, mais de três anos.

Na proposta do Orçamento do Estado para 2027 apresentada na quinta-feira, o Governo aumenta a projeção da inflação para este ano para 2,9% face aos 2,5% esperados anteriormente. Esta atualização é mais baixa do que as demais entidade nacionais e internacionais e “reflete a evolução observada até agosto de 2026 e a perspetiva de que os efeitos indiretos e de segunda ordem se mantenham limitados“, lê-se no documento.

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Quarta-feira, 14 de outubro

Tesouro volta ao mercado para emitir até 1.500 milhões a 10 e 26 anos (10h30)

Porque é importante e o que esperar:

O Estado regressa ao mercado para se financiar entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros através de dois leilões de obrigações do Tesouro de longo prazo, a 10 e a 26 anos. A operação está marcada para quarta-feira às 10h30 e, como sempre, será organizada pelo IGCP, a agência que gere a dívida pública, liderada por Pedro Cabeços. Em cima da mesa estão duas linhas de dívida: as obrigações do Tesouro com vencimento a 13 de junho de 2036 e as obrigações do Tesouro com maturidade a 12 de abril de 2052.

As obrigações do Tesouro a 10 anos que vão a leilão negoceiam neste momento com uma yield de 3,9% e as obrigações a 26 anos transacionam com uma yield de 4,4%. O leilão decorre num contexto de subida dos juros da dívida de Portugal e da generalidade dos países europeus. Em finais de setembro, a taxa a 10 anos ultrapassou os 4% e chegou ao nível mais alto desde 2017, arrastada por uma onda de vendas nos mercados globais de obrigações.

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Fábrica2030 debate a escala

Porque é importante e o que esperar:

O que falta às empresas portuguesas para passarem de exportadoras competitivas a empresas com verdadeira escala internacional? É esta a questão central que vai discutida Fábrica2030, conferência anual do ECO dedicada à indústria, à competitividade e ao crescimento empresarial. A edição deste ano – que marca o 10ª aniversário do ECO – realiza-se na sede da ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, no Porto.

As boas vindas serão dada por Carlos Carvalho, presidente da ANJE, e pelo autarca do Porto, Pedro Duarte, enquanto o encerramento ficará a cargo de Manuel Castro Almeida, Ministro da Economia e da Coesão Territorial. Pelo meio, CEO de empresas, associações patronais, economistas vão analisar porque o País, apesar de ter empresas competitivas, exportadoras e tecnologicamente avançadas, continua a ter poucas com dimensão suficiente para disputar mercados globais, fazer grandes aquisições, investir de forma continuada em inovação e construir posições internacionais relevantes.

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Quinta-feira, 15 de outubro

Conselho Europeu discute competitividade e energia

Porque é importante e o que esperar:

Os líderes europeus vão discutir, na cimeira de dois dias e perante a crescente incerteza geopolítica, questões relacionadas com a economia e na procura de respostas aos desafios à competitividade europeia, incluindo os preços da energia, o orçamento a longo prazo da UE para 2028-2034, o apoio contínuo à Ucrânia, os ataques híbridos na Europa ligados à Rússia, a migração, o alargamento e as reformas, bem como a situação no Médio Oriente.

“A curto prazo, temos de dar orientações à Comissão sobre medidas específicas e temporárias para atenuar o impacto dos elevados preços da energia nos nossos cidadãos e nas nossas empresas, continuando simultaneamente a levar por diante a nossa estratégia para reduzir a dependência da Europa em relação aos combustíveis fósseis”, escreveu António Costa, presidente do Conselho Europeu, sobre a questão da energia no convite que endereçou aos líderes a 8 de outubro.

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Sexta-feira, 16 de outubro:

Conversa pública entre Georgieva e Warsh

Porque é importante e o que esperar:

A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, e o presidente da Reserva Federal dos EUA, Kevin Warsh, vão ter uma conversa pública (fireside chat) sobre as forças que estão a remodelar a economia global, no contexto das reuniões FMI-Banco Mundial.

A menos de duas semanas da próxima reunião de política monetária da Fed, os analistas e investidores estarão atentos aos sinais de Warsh sobre a pujança da economia americana e a trajetória da inflação provocado pelo guerra no Irão e o choque energético. Nos mercados de futuros, segundo a ferramenta CME Fedwatch, a probabilidade de o banco central manter as taxas de juro inalteradas na reunião de 28 de outubro é de 82,3%, mas para a de 9 de dezembro há uma chance 67,6% de uma subida de 25 pontos base para o intervalo 4%-4,25%.

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