ECO debate o que falta às empresas para ganhar escala

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O que falta às empresas portuguesas para passarem de exportadoras competitivas a grupos com escala internacional? A pergunta orienta a Fábrica2030, conferência anual do ECO dedicada à indústria, à competitividade e ao crescimento empresarial, que decorre a 14 de outubro, na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), no Porto. Sob o tema “Escala para competir”, o encontro vai discutir as condições de financiamento, as decisões de gestão e as políticas públicas necessárias para ganhar dimensão e disputar mercados globais.

A abertura está marcada para as 09h30, com António Costa, diretor do ECO, Carlos Carvalho, presidente da ANJE, e Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto. Segue-se uma apresentação do economista Óscar Afonso, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que partirá de cinco indicadores para analisar a relação entre capacidade exportadora, dimensão empresarial, produtividade e presença internacional.

As mudanças que os empresários estão dispostos a aceitar para crescer serão um dos temas centrais da manhã. Às 10h00, Carlos Moreira da Silva, CEO da Teak Capital, participa na conversa “Crescer sem Perder o Controlo”, dedicada a escolhas como profissionalizar a gestão, abrir o capital, incorporar investidores ou separar a propriedade da condução executiva do negócio. Em discussão estará a possibilidade de ganhar dimensão preservando as características que tornaram uma empresa competitiva.

O papel das políticas públicas será debatido às 10h30 por Armindo Monteiro, presidente da CIP, e Gonçalo Regalado, presidente executivo do Banco Português de Fomento. A sessão “O Estado Sabe Criar Condições para a Escala?” vai abordar os efeitos da fiscalidade, da regulação, dos incentivos e do financiamento público no crescimento empresarial, procurando perceber se Portugal dispõe de uma política económica orientada para criar empresas maiores.

Depois do intervalo, Maria João Carioca, co-CEO e CFO da Galp, participa, às 11h15, na sessão “Caso de Escala”, centrada nas decisões que permitem construir uma presença internacional. Estratégia, investimento, tecnologia, gestão e risco estarão em análise, incluindo os erros e as escolhas que podem alterar a trajetória de uma empresa.

Como financiar uma empresa que fatura 100 milhões de euros e pretende duplicar de dimensão em cinco anos? Este será o exercício proposto, às 11h30. Nuno Fernandes Thomaz, senior partner da Core Capital, debate “Quem Financia o Salto?”. Entre crescimento orgânico, aquisições e abertura do capital, a discussão percorrerá as alternativas de financiamento e a disponibilidade dos acionistas para partilhar o controlo.

Às 12h00, Isabel Furtado, CEO do TMG Group, e Mário Ferreira, presidente da Pluris Investment, vão confrontar experiências na sessão “Escala Compra-se ou Constrói-se?”. O debate abordará diferentes caminhos de expansão, das aquisições à consolidação setorial, passando pela tecnologia, pela automação e pela entrada em novos mercados, com uma pergunta transversal sobre o peso do capital, da gestão e da ambição no crescimento das empresas.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, participa na conversa de encerramento, às 12h30, dedicada ao tema “Portugal à Escala do Mundo”. A discussão incidirá nas reformas económicas e institucionais necessárias para aumentar a produtividade, o investimento e a dimensão empresarial até 2030. O programa termina às 13h00. A entrada é livre, mediante inscrição prévia e sujeita à lotação da sala, através da página da conferência.