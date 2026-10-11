Faminto: Daqui ninguém sai com fome

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Caro M.

O Faminto (faminto.pt), localizado na Avenida D. Carlos I, nº 61, abriu em Março deste ano. É um espaço onde se pode entrar por dois acessos. Um direto, na esquina com a Rua da Esperança. Outro, um pouco mais abaixo, partilhado com a entrada do Inspira Santos Boutique Hotel. Restaurante e hotel vivem mais que paredes meias: são quase uma união de facto apesar de pertencerem a empresas diferentes. O acesso à casa de banho – e ao bar! – do Faminto faz-se percorrendo um divertido e contemporâneo piso térreo do hotel polvilhado de neons. Na casa de banho os produtos Toiletpaper (toiletpaperbeauty.com) acrescentam originalidade e criatividade ao ambiente. É, pois, neste contexto que vive também o Faminto, um restaurante onde a carne domina a carta e a grelha assume o papel de protagonista central na sala. As entradas sinalizam desde logo o foco da carta: presunto Bellota, cachaço de porco preto curado, empanada artesanal de carne, chorizo argentino na brasa ou tártaro de vaca velha. No entanto, foi a aposta nos croquetes carbonara, pincelados com ovo, que se revelou certeira.

Caro P.

O Faminto, apesar de estar aberto ao almoço, é claramente um restaurante de jantares. A decoração contemporânea, o espaço acolhedor, a presença do fogo, onde se assam as carnes, tudo ganha outro brilho à noite. E é, sem complexos, um restaurante ou mesmo um festim para carnívoros, apesar da carta incluir um peixe do dia e um bacalhau na brasa. A matéria-prima é de altíssima qualidade: bons cortes, grelha exímia e uma extensa lista de acompanhamentos onde pontuam o puré de batata trufado, a alface grelhada como molho Caesar, parmesão e bacon, e as cenouras assadas com especiarias e iogurte. A carta de vinhos pareceu-me competente e diversificada, apesar destes dois comensais estarem numa dieta etílica face a compromissos exigentes que se avizinham (casamentos, aniversários e outras maratonas). Não há, porém, bela sem senão: neste restaurante, o chefe não está definitivamente apaixonado. Será que o uso do sal e de outros temperos está mesmo em vias de extinção?

Caro M.

A escassez de tempero (e, sobretudo sal) parece, de facto, uma marca dos tempos que correm. Uma espécie de modernidade insípida. No entanto, tanto a Bavette (250 gramas) como o Asado de Tira (400 gramas) não enfermam desse mal, acompanhados de um soberbo arroz de forno com enchidos. O Faminto pertence ao Grupo do Avesso, entidade que integra, entre outros restaurantes, o Terminal 4450 (Matosinhos), Terminal 4700 (Braga), Fava Tonka (Leça da Palmeira) ou o Fauna & Flora (vizinho do Faminto). Vem isto a propósito das sobremesas onde sobressai a Bola de Berlim Faminto (cobertura de lascas de chocolate negro, recheio de creme de baunilha, em cama de leite creme batido: o Gemini aponta para qualquer coisa como 700 calorias!), uma réplica, precisamente, da famosa bola de berlim do Terminal 4450.

Caro P.

Começo a pensar que a forma como somos recebidos num restaurante determina o curso de uma refeição. Não é possível apreciar um bom prato quando se é tratado com antipatia, servido com negligência ou simplesmente ignorado. O melhor cozido à portuguesa não sobrevive a uma espera de uma hora para ser atendido ou à cara de poucos amigos de um empregado. Falo disto, porque todas as pequenas falhas que encontrei no Faminto – e foram algumas -, foram largamente ultrapassadas por um serviço atencioso, empático e diligente. A pergunta é legítima: vamos a um restaurante para comer bem ou para ser bem tratado? A minha resposta é sempre a mesma: uma coisa não sobrevive sem a outra.

Faminto

Av. Dom Carlos I, 61, Lisboa, 1200-815

924 719 560

Das 12h30 às 16h e das 18h30 às 23h

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