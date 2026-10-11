Seguro de saúde influencia cada vez mais a escolha do empregador em Portugal

Quatro em cada dez trabalhadores em Portugal afirmam que o seguro de saúde disponibilizado pela empresa foi determinante na escolha do atual empregador, uma percentagem que subiu face aos 27% registados há dois anos, segundo o 5.º Barómetro WTW Seguro de Saúde. O pacote de benefícios surge como o quarto fator mais relevante na procura de emprego, depois do salário, da flexibilidade laboral e das componentes variáveis.

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A importância deste benefício estende-se também à retenção de talento: cerca de 43% dos profissionais consideram determinante a continuidade do seguro de saúde para permanecerem na empresa onde trabalham.

O estudo identifica ainda um aumento da procura de cuidados relacionados com a saúde mental. Os custos per capita associados às consultas de psicologia aumentaram 40% num ano, enquanto a utilização de serviços de psiquiatria também continua a crescer.

A telemedicina mantém igualmente uma trajetória de crescimento, tendo ultrapassado as 287 mil consultas virtuais em áreas como medicina geral, pediatria e apoio psicológico. Já a estomatologia e os medicamentos continuam entre as áreas em que as empresas reforçam a proteção disponibilizada aos trabalhadores, num contexto de aumento dos custos dos cuidados de saúde.

O barómetro revela ainda que apenas 14% dos colaboradores reportam níveis elevados de bem-estar global. O estudo aponta para a importância de melhorar a utilização dos programas de saúde e bem-estar disponibilizados pelas empresas, nomeadamente através de uma maior divulgação e compreensão dos benefícios por parte dos trabalhadores.

“O contexto mudou e as expectativas dos colaboradores aumentaram. O principal desafio já não é ter o programa mais abrangente, mas garantir que os colaboradores compreendem, utilizam e valorizam os benefícios disponibilizados. Um benefício que não é conhecido tem o mesmo impacto que um benefício que não existe”, afirma Alexandre Falcão, Associate Director Health & Benefits, da WTW Portugal.