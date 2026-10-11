UGT tem 430 mil trabalhadores filiados, menos cinco mil face a 2022

⚡ ECO Fast A UGT aprovou a sua Resolução Programática para o quadriénio 2026-2030, destacando a valorização salarial e o reforço do sindicalismo como prioridades.

A central sindical, que conta com 430 mil trabalhadores filiados, enfrenta uma diminuição no número de associações sindicais, passando de 77 para 50 em quatro anos.

A UGT compromete-se a adaptar a sua atuação às novas realidades sociais e tecnológicas, defendendo a sustentabilidade da Segurança Social e a proteção dos trabalhadores.

A UGT tem atualmente cerca de 430 mil trabalhadores filiados, menos cinco mil do que há quatro anos, segundo os dados facultados à Lusa por fonte oficial da central sindical. Segundo o relatório de atividades do secretariado nacional, a UGT tem, atualmente, 50 associações sindicais filiadas (em 2022 eram 77), sete Federações e 20 Uniões.

O reforço da atividade sindical é uma das prioridades assumidas pela central sindical na sua Resolução Programática, que vai ser hoje de manhã votada no segundo e último dia do 15.º Congresso da UGT, que decorre na Figueira da Foz.

No documento, que define as linhas de ação da UGT nas mais diversas vertentes para o próximo quadriénio (2026-2030), a central sindical compromete-se a continuar “a afirmar um sindicalismo autónomo, independente, democrático, responsável e reivindicativo, capaz de combinar diálogo e negociação com firmeza na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores“.

Defende, por isso, para este mandato “um sindicalismo próximo dos trabalhadores, aberto à mudança e preparado para responder aos desafios do futuro”, considerando que uma central sindical “exige sindicatos fortes, estruturas territoriais dinâmicas, dirigentes preparados” e trabalhadores sindicalizados.

“A renovação geracional, a participação dos jovens, o reforço da presença das mulheres, a valorização dos quadros e dirigentes sindicais, a capacitação das estruturas e a proximidade aos locais de trabalho devem assumir uma importância acrescida“, acrescenta.

Segundo a central sindical, é também necessário “continuar a adaptar as formas de comunicação e organização sindical às novas realidades sociais e tecnológicas, preservando aquilo que constitui a essência do sindicalismo: a proximidade, a solidariedade e a ação coletiva”, remata.

De acordo com os últimos dados disponíveis da Direção-Geral de Coordenação e Planeamento (DGCP, antigo GEP), a taxa de sindicalização atingiu os 7% em 2024, tendo recuado 0,2 pontos percentuais face ao ano anterior, com o setor das atividades financeiras e seguros a ter a maior percentagem de trabalhadores sindicalizados (44,9%).

Programa para próximos quatro anos aprovado sem votos contra

A UGT aprovou este domingo a Resolução Programática para o próximo quadriénio, na qual assume a valorização salarial, o reforço do sindicalismo e a garantia da sustentabilidade da Segurança Social como prioridades. O documento foi aprovado no 15.º Congresso da UGT, que termina hoje na Figueira da Foz, com 466 votos a favor, quatro abstenções e sem votos contra.

No documento, que define as linhas de ação da UGT nas mais diversas vertentes para o quadriénio (2026-2030), a central sindical sinaliza que a valorização dos salários vai continuar a “constituir uma prioridade fundamental”, argumentando que “Portugal necessita de prosseguir uma trajetória sustentada de crescimento salarial, que articule a evolução do salário mínimo nacional com o crescimento do salário médio e com a valorização de toda a estrutura salarial“.

“Só assim será possível aproximar os rendimentos dos trabalhadores portugueses dos níveis europeus, combater as desigualdades e assegurar melhores perspetivas de vida às novas gerações“, sustenta.

O reforço da negociação coletiva, o combate à “utilização abusiva de vínculos precários”, a aposta em políticas de emprego que fomentem a formação e qualificação dos trabalhadores e que assegurem que estes têm “condições para participar e beneficiar das transformações económicas e tecnológicas” são outras das apostas da UGT para este período.

O diálogo não constitui um fim em si mesmo: deve permitir alcançar resultados concretos, melhorar as condições de vida e de trabalho e contribuir para políticas económicas e sociais mais equilibradas.

Após o último ano ter sido marcado por várias reuniões entre UGT, confederações empresariais e Governo no âmbito das negociações em torno da revisão laboral – cujas reuniões foram feitas maioritariamente fora da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) e cujo processo originou duas greves gerais (um das quais com a participação da UGT) e terminou com a proposta de lei a ser rejeitada no parlamento – a central sindical assinala que “o diálogo social e a Concertação Social continuarão a constituir instrumentos fundamentais” da sua intervenção.

“O diálogo não constitui um fim em si mesmo: deve permitir alcançar resultados concretos, melhorar as condições de vida e de trabalho e contribuir para políticas económicas e sociais mais equilibradas”, argumenta, acrescentando que está “disponível para negociar e construir compromissos, mas não aceitará que o diálogo social seja reduzido a um mero processo formal de consulta.

No documento, a UGT compromete-se ainda a “reforçar um sindicalismo próximo dos trabalhadores, aberto à mudança e preparado para responder aos desafios do futuro”, considerando que uma central sindical “exige sindicatos fortes, estruturas territoriais dinâmicas, dirigentes preparados” e trabalhadores sindicalizados.

“A renovação geracional, a participação dos jovens, o reforço da presença das mulheres, a valorização dos quadros e dirigentes sindicais, a capacitação das estruturas e a proximidade aos locais de trabalho devem assumir uma importância acrescida”, salienta, comprometendo-se ainda a “adaptar as formas de comunicação e organização sindical às novas realidades sociais e tecnológicas”.

A UGT promete ainda bater-se por uma política de habitação “capaz de aumentar de forma sustentada a oferta acessível” e pela defesa de uma Segurança Social pública. A “sustentabilidade financeira e sustentabilidade social não podem ser separadas: um sistema financeiramente equilibrado, mas incapaz de assegurar proteção adequada, não cumpre plenamente a sua função“, sublinha.

Nesse sentido, diz-se disponível para “discutir as mudanças necessárias à sustentabilidade futura do sistema”, mas avisa que “rejeitará reformas estruturais realizadas sem um diagnóstico rigoroso, sem avaliação dos seus impactos económicos e sociais ou sem uma verdadeira participação dos parceiros sociais”, assim como “qualquer tentativa de transformar o debate sobre a sustentabilidade da Segurança Social num conflito entre jovens e idosos”.