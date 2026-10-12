Agricultores exigem 140 milhões ao Governo para recuperar competitividade

Cerca de 150 dirigentes associativos agroflorestais exigiram esta segunda-feira ao Governo apoios para compensar o aumento dos custos de produção e recuperar a competitividade face a Espanha, numa concentração junto à Assembleia da República (AR), em Lisboa.

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Uma delegação liderada pelo presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) deslocou-se ao Parlamento, para exigir ao Governo medidas de compensação ao setor no valor de 140 milhões de euros para criar condições de competitividade para o setor.

Para a confederação liderada por Álvaro Mendonça e Moura, esta é uma “resposta indispensável para compensar o agravamento dos custos de produção e atenuar a competitividade perdida” face ao país vizinho.

Em causa, estão medidas de apoio aos agricultores, perante a “insuficiência” dos apoios aos combustíveis e fertilizantes e a “ineficácia na utilização plena dos instrumentos europeus disponíveis”.

O ministro da Agricultura respondeu ao protesto, a partir de Arcos de Valdevez, onde participou numa conferência, José Manuel Fernandes, reconhece que “há agricultores a passar dificuldades”, mas “só em 2027” haverá um novo reforço de rendimentos. “Agora só em 2027, e não podemos fazê-lo agora, porque o Regulamento Europeus não o permite. Em 2027 haverá mais 162 milhões de euros para apoio ao rendimento”, disse José Manuel Fernandes em declarações difundidas pela RTP. O ministro recordou que, no início do ano, “houve um comboio de tempestades que exigiu um esforço adicional do Orçamento do Estado de 250 milhões de euros e de fundo europeus de 200 milhões. Além disso, existem linhas de crédito disponíveis com garantias” de Estado “que este ano já foram mais de 430 milhões de euros.

“Percebo que há agricultores em dificuldades, mas, infelizmente, os que estão em maiores dificuldades são os que têm menos voz”, concluiu.