Alta Velocidade arranca em “bom português”. “Agora é preciso cumprir prazos”, avisa Pinto Luz

“Estamos a lançar a alta velocidade em Portugal em bom português.” No dia em que arrancam as obras da Alta Velocidade em Portugal, um dos maiores investimentos em infraestruturas do país “nas últimas décadas”, o ministro da Habitação e das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, reforçou o compromisso das empresas portuguesas no projeto, destacando que é preciso cumprir prazos. Já olhando para o futuro, o governante aproveitou a presença do comissário europeu para pedir mais dinheiro a Bruxelas. “Precisamos de mais porque queremos fazer mais.”

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“É um dia de enorme felicidade. Os que me conhecem sabem que prefiro os dias das inovações do que as primeiras terras, mas com tantas décadas de indecisão, de ziguezagues, de incapacidade de concretizar, este momento reveste-se de uma particular importância”, afirmou Pinto Luz, na sessão de apresentação do arranque das Obras da Concessão PPP1, da Linha da Alta Velocidade, entre o Porto (Campanhã) e Oiã.

Pinto Luz destacou a importância daquela que é uma mais maiores obras de infraestruturas do século, destacando o custo de não decidir. “Este Governo é um Governo de decisões, de muita concretização. Queremos entregar aos portugueses um Portugal mais capaz de acudir ao desenvolvimento económico que nos é exigido. este é o mote da alta velocidade”, disse, notando que “são muitos anos de decisão, mas são muitos anos que representam muitos portugueses e portuguesas que contribuíram para estarmos aqui hoje”.

O ministro reforçou, assim, que temos de “aprender como a indecisão não se concretiza absolutamente nada. Temos que encontrar plataformas de consenso, capacidade de equilibrar posições”.

“Não posso deixar-te de regozijar, neste momento, de estar aqui perante empresas nacionais, instituições nacionais, talentos nacionais, conhecimentos nacionais, que foram capazes de assumir risco”, realçou ainda, acrescentando que ouviu “o recado do líder do consórcio [Carlos Mota Santos] quando disse que estas empresas, este consórcio, não querem ficar aqui na Alta Velocidade, e nós, todos os portugueses, estamos a ouvir aquilo que é o vosso compromisso”.

Não é a Alta Velocidade deste Governo, é a Alta Velocidade de todos os portugueses, de vários governos ao longo de décadas e agora é preciso cumprir prazos, cumprir orçamentos para garantir que em 2030 este troço está concluído e em 2032 temos Lisboa, Porto, Vigo concluído. Miguel Pinto Luz Ministro das Infraestruturas

Miguel Pinto Luz não deixou, porém, de reforçar a necessidade de cumprir os prazos, insistindo que “temos de cumprir 2030 e 2032“, garantindo que Lisboa e Porto estão ligadas por uma viagem de comboio de 1h15, em 2032.

“Não é a Alta Velocidade deste Governo, é a Alta Velocidade de todos os portugueses, de vários governos ao longo de décadas e agora é preciso cumprir prazos, cumprir orçamentos para garantir que em 2030 este troço está concluído e em 2032 temos Lisboa, Porto, Vigo concluído“, reforçou, à margem do evento.

Pinto Luz aproveitou ainda a presença do comissário europeu para pedir mais dinheiro a Bruxelas. “Uma palavra de agradecimento à Europa, mas com o interesse de dizer que precisamos de mais, precisamos de mais porque queremos investir mais”.

“Estamos disponíveis para receber mais, porque vamos cumprir e vamos investir bem aquilo que é o dinheiro de todos os europeus, e isso não está em uma mais pequena dúvida, porque é assim a única forma que temos de gerir o dinheiro que é de todos nós”, concluiu.

O troço Porto-Oiã (71 quilómetros) da linha de alta velocidade Porto-Lisboa diz respeito ao lote A da primeira fase da construção da linha, que inclui também o lote B (Oiã – Soure), que ainda não foi adjudicado, e a segunda fase (Soure – Carregado), que aguarda lançamento do concurso público.

Este primeiro troço Porto-Oiã é construído pelo consórcio AVAN Norte (Mota-Engil, Serena, Teixeira Duarte, Casais, Alves Ribeiro, Conduril e Gabriel Couto), tendo a primeira fase da empreitada da linha como prazo de conclusão 2030 e a segunda 2032.

O contrato de concessão do troço Porto-Oiã, que terá um custo a rondar os dois mil milhões de euros, foi assinado em 29 de julho de 2025 e beneficia de 875 milhões de euros de financiamento do Banco Europeu de Investimento (BEI) e de 480 milhões de euros do Mecanismo Interligar a Europa (‘Connecting Europe Facility’ 2).