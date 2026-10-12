Aviação executiva cresce 2,6% impulsionada pelos EUA

A Europa cresce, mas abaixo da média e o Médio Oriente regista uma quebra de 12,1%.

O número de voos de aviação executiva aumentou 2,6% a nível mundial na semana de 28 de setembro a 4 de outubro, face ao período homólogo, segundo dados divulgados pela consultora Wingx, do grupo Jetnet. Foram registadas mais de 79. 600 partidas de jatos executivos, numa altura em que o crescimento acumulado desde o início do ano se situa nos 3,4%.

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Os Estados Unidos são responsáveis pela quase totalidade do crescimento mundial, com 55.472 partidas, mais 3,9% do que na mesma semana do ano passado. O país representa cerca de 70% de toda a atividade mundial de aviação executiva, enquanto a América do Norte, no seu conjunto, registou mais de 57.350 voos.

Na Europa, o tráfego cresceu 2,1%, ultrapassando as 12.600 partidas, com Itália a liderar o crescimento entre os principais mercados, ao registar uma subida de 15,3%. Alemanha e França avançaram 3,2% e 2,6%, respetivamente, enquanto Espanha recuou 3,3%, a Suíça caiu 2,8% e o Reino Unido manteve a atividade estável.

Em sentido contrário, o Médio Oriente registou uma contração de 12,1%. Nos seis países do Golfo, incluindo Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Qatar, foram contabilizadas 514 partidas, menos 22,2% do que há um ano.

Na América do Sul, o México apresentou uma queda de 25,5%.

A análise por tipo de operador revela que os programas de propriedade fracionada de jatos continuam a sustentar o crescimento do setor, com um aumento de 10,9% na semana e de 9,9% desde o início do ano. Já os voos charter comercializados por operadores de marca recuaram 4,6%, pela segunda semana consecutiva, enquanto os dados relativos à utilização das aeronaves mostram que as partidas por jato ativo cresceram 2,5%, enquanto a frota ativa aumentou 0,1%.