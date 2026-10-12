Bárbara Barroso: “Sabes durante quantos anos eu estive a ouvir nãos? Dez anos!”

Bárbara Barroso, ex-jornalista e CEO do MoneyLab, é a 99º convidada do podcast “E Se Corre Bem?”. Até aos nove anos, sonhava ser arquiteta. Mais tarde, mudou de ideias e decidiu que, afinal, queria ser jornalista. Cumpriu essa vontade e acabou por se especializar no jornalismo económico, decisão que a levou a querer contribuir para a educação financeira do país. Foi assim que nasceu o MoneyLab, um laboratório de finanças pessoais, fundado por Bárbara Barroso, que passou, assim, de jornalista a CEO.

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Quando decidiu ser jornalista, Bárbara Barroso tinha a ideia de seguir jornalismo desportivo, muito pelo facto de ter sido atleta de alta competição de hóquei em patins. No entanto, logo no seu primeiro estágio, percebeu que a “prosa” de escrever sobre desporto não era para si: “Eu tinha duas opções – ou desistia ou acabava aquele curso e ia fazer outro. Mas aí houve uma professora que foi determinante na minha vida, a Helena Garrido. Numa aula, ela perguntou o que era a recessão. Toda a gente se encolheu, mas eu levantei a mão e respondi. E, nesse momento, a professora disse: ´Temos jornalista de economia´. E fez-se luz. Por isso, foi ela que mudou a minha vida e me trouxe para o jornalismo económico”, começou por dizer.

Assim, quando terminou a faculdade, começou a estagiar no Diário Económico e, a partir daí, fez um caminho em muitos outros meios de comunicação, sempre focada em mercado de capitais e banca. No entanto, esta especificidade levou-a a sentir necessidade de procurar mais formação na área, até para conseguir desconstruir alguns conceitos e torná-los de mais fácil compreensão para os leitores. Só que, nessa procura por mais conhecimento, a agora CEO da MoneyLab encontrou um mundo pelo qual acabou por se apaixonar: os investimentos em bolsa.

“Quando entendemos uma coisa complexa, é como se puséssemos uns óculos com umas lentes e, de repente, víssemos o que estava turvo. E quando comecei a entender o mercado de capitais, fiquei fascinada. O que é a bolsa? Bolsa é um ponto de encontro entre quem quer comprar e quem quer vender. E é uma transferência de riqueza de uns para outros. E quando eu comecei a entender isto, comecei a achar tudo absolutamente fascinante. Isto porque também comecei a perceber que havia pessoas que ficavam ricas com aquilo e eu pensei que também devia conseguir“, continuou.

Confessa que, no início, cometeu alguns erros e destacou um deles, que a levou a perder todo o dinheiro que tinha investido: “Fiz o meu primeiro investimento e correu bem, mas depois correu mal. Houve um dia em que eu estava a reinvestir o dinheiro que eu tinha para a entrada de uma casa e me esqueci de pôr um stop loss. Fui dormir e, quando acordei, percebi que a conta margem tinha estourado, portanto eu tinha perdido o meu dinheiro todo. Senti raiva e fiz um divórcio durante uns bons meses com a bolsa. Mas depois de fazer as pazes com aquela dor, eu fui aprender tudo do início e foi ali que decidi começar a minha formação toda”.







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À medida que ia estudando mais o mundo das finanças pessoais, Bárbara Barroso sentia um ímpeto de poder partilhar tudo o que sabia com mais pessoas, até porque acreditava que “a educação financeira rompe a pobreza entre gerações”. “Para quem nasce numa condição financeira desfavorável, são precisas muitas gerações até romper essa bolha. Mas a educação é o único elevador democrático e justo para isso“, referiu, ao mesmo tempo que partilhou a sua ideia de levar um projeto de educação financeira às escolas.

“Na altura, eu estava a ter reuniões com o Ministério da Educação para colocar o tal programa educacional nas escolas, mas estava triste porque não estávamos a fazer progressos. Sabes durante quantos anos eu estive a ouvir nãos? Dez anos!“, contou. Contudo, numa conversa com um banqueiro, recebeu uma pergunta que a levou a mudar o rumo da sua vida: “É comum os jornalistas terem almoços com fontes e eu, na altura, falava com os banqueiros todos. Houve um dia que fui ter com um deles e contei-lhe por que estava triste. E ele disse-me: ´Mas a Bárbara está à espera do Estado? Por que é que não reúne uns mecenas e faz isso com uns privados?´. Eu fui para casa a pensar naquilo e foi ali que nasceu o MoneyLab”.

Mais do que um laboratório de literacia financeira, a CEO garante que o principal diferencial do MoneyLab é entender o comportamento das pessoas. Isto porque, segundo a especialista em finanças pessoais, “é o comportamento que vai mudar as pessoas e não só a informação”. “Hoje em dia até há excesso de informação, mas a mudança acontece na parte comportamental. E é por isso que eu adoro finanças comportamentais. Eu posso dar todo o conhecimento técnico e, ainda assim, a pessoa chegar lá e bloquear. Porquê? Porque o dinheiro é muito mais sobre a identidade do que sobre como conhecimento técnico“, afirmou.

“Nos investimentos, há um conceito que é muito difícil as pessoas entenderem, que é o risco. Mas o dinheiro não pode estar parado. Se estiver parado, não constrói património e está a perder valor para a inflação. Em termos nominais, o dinheiro está lá, mas ele paga e compra menos coisas. É por isso que a literacia financeira não pode ser só uma bandeirinha para ficar bem na responsabilidade social e é também por isso que eu acredito muito no conhecimento que nós temos e no quanto podemos ajudar a contribuir para uma mudança em Portugal“, concluiu.

Este podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts. Uma iniciativa do ECO, na qual Diogo Agostinho, COO do ECO, procura trazer histórias que inspirem pessoas a arriscar, a terem a coragem de tomar decisões e acreditarem nas suas capacidades. Com o apoio da Nissan e da Scalpers.

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