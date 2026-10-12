Boa Hotels prepara resort de luxo no Douro e abertura na Grécia
Unidade hoteleira de luxo deverá abrir em 2029 e criar uma centena de postos de trabalho. Antes disso, chega à Grécia.
Kura é o nome do resort destinado ao segmento alto que o grupo hoteleiro Boa Hotels prepara para 2029 no Douro. A empresa prevê também a abertura da primeira unidade fora de portas, o boutique hotel Oscuro, em Paros, na Grécia, em 2028.
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Este será o segundo projeto da empresa em Portugal, depois do Village by Boa, no Porto, de portas abertas desde 2022. O hotel, focado no bem-estar, está localizado na região do Alto Douro, numa propriedade histórica com 26 hectares de vinhas, pomares e serras pitorescas, a cerca de 1.000 metros de altitude, de acordo com um comunicado da empresa.
“O projeto ergue-se em torno do bem-estar e da revigoração física e mental, convidando a redescobrir a região sob um novo olhar e durante todo o ano, ainda que de forma particularmente apetecível durante o inverno”, afirma a empresa.
O Kura terá 70 quartos e suítes, um spa de dois pisos e oito salas, um bar e restaurante, estando prevista a construção de villas privadas, dentro do conceito de branded residences.
O projeto tem assinatura do estúdio FAT – Future Architecture Thinking, liderado por Miguel Correia, o design de interiores é da Ingrid Aparicio Studio e os tratamentos do spa são de Adília Ferreira, “figura pioneira no setor em Portugal, com mais de 25 anos de experiência em terapias de som, ioga tibetano e técnicas ayurvédicas”, segundo a Boa Hotels.
O novo resort prevê a criação de 100 postos de trabalho, segundo o fundador e managing partner da empresa, Lior Zach. “O nosso compromisso mantém-se a longo prazo: com a propriedade, com as equipas que aqui irão trabalhar e com a região que nos acolhe”, afirma.
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