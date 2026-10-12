Carglass revela locais dos workshops para mediadores de seguros

O ciclo de workshops “Acelerar o Amanhã”, promovido pela Carglass e dedicado exclusivamente aos mediadores de seguros, já tem espaços definidos para as cinco sessões previstas para outubro. A iniciativa vai passar pelo WOW – World Of Wine, no Porto (no dia 13 de outubro), pela Quinta das Oliveiras, em Leiria (no dia 14 de outubro), pelo Castelo de Palmela, em Setúbal (no dia 15 de outubro), pela Unicorn Factory, em Lisboa (no dia 20 de outubro), e pelo Le Club Albufeira, no Algarve (no dia 22 de outubro).

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O programa reúne dois oradores, Ricardo Parreira e Rita Piçarra, para trabalhar temas relacionados com a gestão e liderança dos negócios, o planeamento financeiro e a liberdade profissional. As sessões recorrem a casos práticos do universo da mediação de seguros, com o objetivo de disponibilizar ferramentas que os participantes possam aplicar na atividade profissional.

Ricardo Parreira, fundador e ex-CEO da PHC Software, abordará a gestão do tempo, a delegação de tarefas, a definição de prioridades e o planeamento do próximo ano. Com 36 anos de experiência a liderar empresas, é também autor do livro Gestão Descontraída, mas Profissional.

Já Rita Piçarra, que passou 17 anos na Microsoft e alcançou a independência financeira em 2023, aos 44 anos, partilhará o seu método para construir um plano de carreira e financeiro que permita aos profissionais ganhar maior liberdade de escolha. É autora do livro A Vida Não Pode Esperar — A Estratégia para Conseguir Deixar de Trabalhar.

Com esta iniciativa, a Carglass pretende reforçar o apoio aos mediadores de seguros e contribuir para o crescimento dos seus negócios, para além dos serviços de reparação e substituição de vidros automóvel. Os interessados devem inscrever-se nos links de cada cidade.