Carneiro “triste e preocupado” com “confusões do Governo” como demissão no MAI

O líder do PS mostrou-se “triste e preocupado” com as “permanentes confusões” do Governo, lamentando a permanente intranquilidade no Ministério da Administração Interna, como o caso da exoneração do secretário-geral.

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José Luís Carneiro disse aos jornalistas que concorda que o ministro da Administração Interna, Luís Neves, seja ouvido no Parlamento para esclarecer todas as questões sobre a decisão de demitir Ricardo Carrilho do cargo de secretário-geral do Ministério da Administração Interna.

“Eu devo dizer que estou triste, por um lado, e preocupado, por outro. Preocupado porque o Governo está em permanentes confusões. São umas confusões atrás das outras. Triste porque algumas dessas confusões são nos setores mais nevrálgicos da vida do Estado”, sustentou.

O secretário-geral do PS, que já exerceu funções como ministro da Administração Interna, lembrou a importância deste ministério “para as liberdades, direitos e garantias dos cidadãos“.

“Sinto-me, portanto, preocupado com o Governo, que é fonte de instabilidade permanente. (…) Desde a primeira hora [do Governo PSD/CDS-PP] que o Ministério da Administração Interna não esteve tranquilo“, criticou.

Questionado se Luís Neves tem sido a principal fonte de intranquilidade no Ministério da Administração Interna, Carneiro optou por não personalizar no ministro.

“Todo o Governo tem sido uma fonte de intranquilidade. Temos sido nós a cuidar de dar condições ao Governo para a estabilidade e para cumprir os deveres que tem para com a população portuguesa e o que verificamos é que o Governo é, em regra, a fonte da instabilidade, da intranquilidade, do desconforto que cria na própria vida das instituições”, respondeu.

O líder do PS deixou um apelo direto a Luís Montenegro: “que o primeiro-ministro esteja muito atento a tudo o que está a passar nas diferentes instituições”.

O ministro da Administração Interna designou esta segunda-feira o major-general Nuno Parreira da Silva para o cargo de secretário-geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

O novo secretário-geral do MAI é designado no mesmo dia em que Ricardo Carrilho foi demitido pelo ministro da Administração Interna e quando vários órgãos de comunicação social noticiam divergências deste com Luís Neves sobre o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), a rede de comunicação de emergência do Estado português.