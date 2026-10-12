Automóveis

CEO da Volkswagen faz apelo à UE: “Competitividade é responsabilidade partilhada”

"As empresas têm de fazer a sua parte e os legisladores devem criar as condições adequadas relacionadas com o Made in Europe, a regulação das emissões e o comércio com a China", diz Oliver Blume.

O CEO da Volkswagen espera que a União Europeia (UE) crie a base necessária para fazer com que a reestruturação da fabricante automóvel alemã, que prevê o corte de 50 mil empregos, seja bem-sucedida. Na véspera do arranque do Salão Automóvel de Paris, que decorre a partir desta segunda-feira, Oliver Blume apelou ao apoio de Bruxelas.

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“A competitividade é uma responsabilidade partilhada: as empresas têm de fazer a sua parte e os legisladores devem criar as condições adequadas relacionadas com o Made in Europe, a regulação das emissões e o comércio com a China“, disse o gestor alemão, ao lado do ministro da Indústria francês, Sébastien Martin, numa conferência de imprensa na qual participou a agência Reuters.

O líder da Volkswagen mostrou-se preocupado com o mercado automóvel do Velho Continente, que enfrenta uma queda de vendas no mercado doméstico, uma guerra de preços dos veículos elétricos e a forte concorrência das fabricantes chinesas. Então, apelou à cooperação política da UE para estabelecer o quadro regulamentar adequado para enfrentar estes ventos adversos.

“A Europa tem tudo o que precisa para se manter economicamente bem-sucedida no futuro: força industrial, conhecimento tecnológico, grande capacidade de inovação e muitas pessoas motivadas e altamente qualificadas. O importante é a forma como aproveitamos estes pontos fortes”, disse Oliver Blume, numa apresentação intitulada For Europe (“Para a Europa”).

Apesar da análise à Europa, Oliver Blume não ignorou a situação interna da multinacional com sede em Wolfsburg e garantiu que a Volkswagen está a trabalhar para reduzir a complexidade no grupo, cujas marcas variam entre a VW até à Porsche ou Lamborghini, através do “maior programa de transformação da nossa história”.

Fábricas em Espanha como exemplo europeu

O grupo automóvel germânico considera que a transformação industrial e as capacidades de desenvolvimento conjunto das suas fábricas em Barcelona e Pamplona, em Espanha, são um exemplo de como gerar economias de escala e obter vantagem competitiva face às insígnias chinesas.

O objetivo é transferir o modelo industrial utilizado nas unidades espanholas de Martorell (Barcelona) e Pamplona — onde são produzidos o Volkswagen ID. Polo, o Cupra Raval, o Volkswagen ID. Cross e o Skoda Epiq — para o resto das plantas na Europa, segundo o jornal Expansión. Em 2027, o modelo elétrico Volkswagen ID. Every1 será feito na fábrica da Autoeuropa, em Palmela.

Oliver Blume defende as regras propostas para o selo Made in Europe, que pretendem incentivar a produção local, e saudou o acordo entre a UE e a China com o objetivo de reduzir as importações chinesas de veículos híbridos plug-in. “Aqueles que vendem aqui devem competir em condições comparáveis ​​e criar empregos e valor também aqui na Europa”, realçou o CEO que dá a cara a uma multinacional cuja reforma poderá resultar no encerramento de até quatro fábricas na Alemanha.

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