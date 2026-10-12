Citroën lança novo 2 CV elétrico que deverá custar 15.000 euros

A fabricante de automóveis francesa Citroën apresentou esta segunda-feira, no Salão Automóvel de Paris, o 2 CV Concept, um protótipo elétrico inspirado no antigo modelo da marca francesa, cuja versão de produção deverá chegar ao mercado até 2028.

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Com 3,76 metros de comprimento, o modelo será fabricado na Europa e terá um preço de entrada previsto de cerca de 15.000 euros. A versão de produção deverá cumprir os futuros regulamentos europeus para os E-Car, uma categoria destinada a promover automóveis mais acessíveis.

O novo modelo tem faróis redondos, um para-brisas vertical, tejadilho curvo, guarda-lamas arredondados, jantes de aço de 18 polegadas inspiradas no 2 CV original e pneus Michelin com o logótipo Heritage e os icónicos chevrons da Citroën. Tem ainda uma porta traseira preta que se estende até ao para-choques, luzes LED em ambos os lados da porta traseira.

Já no interior do veículo, existe um cesto de arrumação amovível no lugar da consola central e puxadores das portas feitos de tiras. No lugar do painel de instrumentos está o volante, uma alavanca de comando única, um seletor de velocidades com patilhas e um ecrã Citroën Smart Vision quadrado de 8 polegadas.

Veja aqui a galeria de imagens do novo modelo:











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A marca apresentou também o 2 CV Fourgonnette Concept, uma interpretação elétrica do histórico veículo comercial ligeiro inspirado no 2 CV. Este segundo protótipo é um estudo de design.