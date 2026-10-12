Consórcio da Mota-Engil quer ir além de Oiã na Alta Velocidade

O consórcio português liderado pela Mota-Engil que ganhou a concessão do primeiro troço da Alta Velocidade, entre Porto e Oiã, reiterou esta segunda-feira o seu compromisso com a execução do projeto, reiterando que quer prolongar a participação portuguesa além de Oiã.

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“Começamos a tornar realidade uma missão sucessivamente adiada para país”, destacou o CEO da Mota-Engil, Carlos Mota Santos, realçando que para chegar aqui hoje “foi necessário assegurar consensos políticos”, reconhecendo ainda o “apoio fundamental do Governo para este projeto” que, diz, é um “exemplo de modelo virtuoso”, disse na sessão de apresentação do arranque das Obras da Concessão PPP1, da Linha da Alta Velocidade, entre o Porto (Campanhã) e Oiã.

“Enquanto português não posso deixar de assumir orgulho de ter reunido num consórcio as melhores empresas para dar inicio a este projeto tão importante para o país”, destacou ainda. “O nosso compromisso para com o país e para a pós-execução deste projeto não terminará em Oiã”, reiterou, à imagem do que já tinha feito na cerimónia de assinatura do contrato de concessão.

A falar em representação do consórcio Lusolav (Mota-Engil, Teixeira Duarte, Alves Ribeiro, Casais, Conduril e Gabriel Couto), Carlos Mota Santos disse que saber “que o Estado português e a Europa não investem em troços isolados, mas em corredores de ligação entre regiões e entre países, e que o sucesso de concretização para o país resultará na execução plena de todos os troços que integram a linha entre Porto e Lisboa”.

“Reafirmo o nosso compromisso com esta obra, com a qualidade da sua execução e com o cumprimento rigoroso das nossas responsabilidades”, acrescentou.

O sucesso de concretização para o país resultará na execução plena de todos os troços que integram a linha entre Porto e Lisboa. Carlos Mota Santos CEO da Mota-Engil

As palavras do líder do consórcio que ganhou o concurso do primeiro troço da alta velocidade surge num momento em que o consórcio que inclui Sacyr e DST está mais perto de vencer segundo troço da alta velocidade. O consórcio Lusolav identificou um conjunto de fatores que, no seu entendimento, devem resultar na exclusão da proposta. Neste momento, continuam a aguardar uma decisão final sobre a sua contestação.

A concessão da PPP1 abrange cerca de 71 quilómetros de nova linha ferroviária de Alta Velocidade, entre Porto (Campanhã) e Oiã, em via dupla eletrificada e preparada para velocidades até 300 km/h. Inclui, também, uma ligação de aproximadamente 8,3 quilómetros à Linha do Norte, na zona de Canelas.

Paulo Carmona, presidente do Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal (IP), realçou que “o arranque das obras do troço Porto-Campanhã/Oiã marca a passagem do planeamento à concretização de um dos projetos de infraestrutura mais relevantes para a ferrovia portuguesa”.

Para o responsável, “a futura Linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa representa um investimento estratégico para a competitividade do país, a coesão territorial e a sustentabilidade ambiental, reforçando também a ligação de Portugal aos principais eixos de mobilidade europeus. Os benefícios vão além da redução dos tempos de viagem, traduzindo-se numa maior proximidade entre territórios, numa melhor integração dos mercados de trabalho e em melhores condições para a circulação de pessoas, conhecimento e investimento”.

Carmona afirmou ainda que o arranque da alta velocidade é a “entrada de Portugal na entrada da modernidade europeia”, mas há ainda muito para andar. “Espanha vai com 4000 km de alta velocidade, temos muito para recuperar”.