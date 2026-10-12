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BRANDS' ECO Corrida das Empresas desafia colaboradores a correrem juntos em Lisboa

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  • 12 Outubro 2026

Depois do grande sucesso em Espanha, a Corrida das Empresas chega agora a Portugal, com organização da agência internacional Lastlap, também responsável pelo evento em Espanha há 26 anos.

O regresso ao trabalho e à rotina de setembro ganha um novo dinamismo com a primeira edição portuguesa da Corrida das Empresas. A iniciativa realiza-se pela primeira vez em Portugal no dia 15 de novembro, no Beato Innovation District, em Lisboa. As inscrições já estão abertas.

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Depois do grande sucesso em Espanha, a Corrida das Empresas chega agora a Portugal, com organização da agência internacional Lastlap, também responsável pelo evento em Espanha há 26 anos. Mais do que uma corrida, a iniciativa pretende reunir equipas, empresas e colaboradores numa experiência que combina atividade física, saúde e espírito de equipa, promovendo hábitos saudáveis e o fortalecimento de relações. Pensada também como uma ferramenta de employer branding e networking, a iniciativa convida as empresas a envolverem os seus colaboradores numa experiência comum, dentro e fora do contexto profissional.

As empresas são responsáveis pela inscrição dos seus colaboradores, que participam em representação da organização e podem formar equipas de dois, três ou quatro elementos. Cada equipa pode optar pelo percurso de 5 ou 10 quilómetros. Num formato inclusivo, todos podem participar independentemente da preparação física.

Mais do que uma corrida individual, o desafio promove a participação em equipa e o espírito de união entre colegas e empresas. As inscrições têm um custo de 16€ por pessoa e podem ser feitas aqui.

A Running Village do evento estará instalada no Beato Innovation District, o maior pólo de inovação de Lisboa, refletindo o espírito inovador da prova, a que se junta o percurso técnico (na Avenida Infante Dom Henrique) e as zonas interiores vocacionadas para a ativação de marcas e networking entre as empresas participantes.

Desde o ano 2000 que a LastLap organiza a Corrida das Empresas. O evento, que se realiza em Madrid, tornou-se o maior acontecimento de corporate running do país vizinho, registando um crescimento anual de 45% no número de participantes desde 2021. Na última edição espanhola, as inscrições esgotaram com 36.000 corredores em representação de 1.600 empresas.

Em Portugal, a iniciativa conta com a Quirónprevención, referência em saúde ocupacional, como Naming Sponsor e a Decathlon como uma das empresas patrocinadoras. Nesta edição, empresas como Tabaqueira e Galp já garantiram a sua presença na competição.

Informações práticas:

Data: 15 de novembro de 2026

Local: Beato Innovation District, Lisboa

Formatos: Corrida e Caminhada (5 km e 10 km)

Mais informações: www.corridadasempresas.pt

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