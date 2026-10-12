União Europeia

Corte de 141 mil milhões na proposta irlandesa mantém orçamento da UE longe de consenso

Proposta de Dublin reduz em 8% o orçamento da UE para 2028-2034 face ao plano da Comissão. Cortes mais acentuados na competitividade e na ação externa não convencem “frugais" e instituições europeias.

Numa tentativa de aproximar posições entre os 27 Estados-membros e abrir caminho a um acordo até ao final do ano, a presidência irlandesa do Conselho da União Europeia (UE) propõe reduzir em 141 mil milhões de euros (a preços de 2025) o próximo orçamento comunitário. O corte de cerca de 8% face à proposta da Comissão Europeia, apresentada em julho de 2025, incide sobretudo na competitividade e na ação externa, enquanto a agricultura e os fundos de coesão são relativamente protegidos.

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Assim, o compromisso apresentado por Dublin no último sábado, 10 de outubro, fixa o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 2028-2034 em 1,622 biliões de euros, contra os 1,76 biliões previstos inicialmente pelo Executivo comunitário. O objetivo é conciliar as exigências dos chamados países “frugais”, que querem limitar as contribuições nacionais, com as dos Estados-membros – entre os quais Portugal – que defendem a manutenção do financiamento das políticas tradicionais da UE.

Mas a proposta irlandesa não convence nem os governos que exigem cortes mais profundos, nem o Parlamento Europeu e a Comissão, que receiam que a redução das verbas comprometa a capacidade de investimento, a competitividade e a resposta da União a crises.

Agricultura e coesão escapam aos maiores cortes

A principal cedência da presidência irlandesa aos chamados “Amigos da Coesão” – grupo de 17 Estados-membros, sobretudo do sul e do leste da Europa, incluindo Portugal, que defendem o financiamento das regiões menos desenvolvidas – é a proteção relativa das áreas da coesão e da Política Agrícola Comum (PAC). Na proposta irlandesa, a dotação conjunta para a coesão, agricultura e pescas ronda os 914 mil milhões de euros, menos cerca de 3% do que na proposta da Comissão. É a área que sofre a menor redução, apesar de continuar a representar a maior parcela da despesa da UE.

A opção contrasta com a pressão exercida pelos contribuintes líquidos, designadamente Alemanha, Países Baixos, Áustria, Suécia, Dinamarca e Finlândia, que pretendem reduzir mais significativamente o orçamento e concentrar os recursos nas prioridades que consideram estratégicas para o futuro do espaço comunitário.

Contudo, proteger as políticas tradicionais não significa que o seu financiamento fique totalmente salvaguardado. Os eurodeputados responsáveis pela negociação do próximo orçamento de longo prazo da UE, entre os quais a portuguesa Carla Tavares (PS), alertam que a proposta irlandesa continua a representar um enfraquecimento do apoio às regiões e à agricultura, num contexto em que a inflação já reduziu o poder de compra do orçamento europeu em vigor.

Competitividade, investigação e defesa perdem financiamento

É nas áreas que a Comissão Europeia procurava um reforço de verbas que a proposta irlandesa introduz alguns dos cortes mais expressivos. A rubrica dedicada à competitividade, investigação e segurança fica com cerca de 456 mil milhões de euros, 13% abaixo do plano inicial de Bruxelas.

A redução afeta o esforço de investimento europeu na inovação, novas tecnologias, indústria e defesa, numa altura em que a UE procura fortalecer a sua capacidade de competir com as principais economias mundiais e reduzir dependências estratégicas, em particular da China.

Também a ação externa é penalizada. O instrumento “Europa Global” – que financia a cooperação com países terceiros, a ajuda ao desenvolvimento e outras prioridades externas do bloco comunitário – deverá dispor de cerca de 157 mil milhões de euros, menos 17% comparativamente à proposta do Executivo liderado por Ursula von der Leyen.

Os custos administrativos das instituições europeias são igualmente reduzidos na proposta de Dublin, em cerca de 8,8%, para aproximadamente 95 mil milhões de euros.

Menos margem para responder a crises

Além de reduzir as dotações para determinados programas, a presidência irlandesa propõe diminuir ou eliminar instrumentos de reserva que permitiriam à Comissão Europeia mobilizar recursos perante acontecimentos imprevistos durante os sete anos de vigência do próximo orçamento. Entre as alterações está a supressão de uma reserva de flexibilidade conhecida como “mecanismo de absorção de choques”. No conjunto, os fundos de reserva sofrem reduções que ascendem a pelo menos 22 mil milhões de euros.

No entender do Executivo de Von der Leyen, esta opção pode deixar a UE menos preparada para enfrentar emergências, desde catástrofes naturais e crises sanitárias até tensões geopolíticas que exijam uma resposta financeira rápida. Stéphanie Riso, da Direção-Geral do Orçamento da Comissão Europeia, transmitiu aos embaixadores dos 27 Estados-membros a preocupação de Bruxelas com a redução da flexibilidade, tendo em conta os receios de que um orçamento mais rígido dificulte a reafetação de verbas ao longo do período e limite a capacidade de apoiar agricultores e regiões perante choques inesperados.

No entanto, o ministro irlandês para os Assuntos Europeus, Thomas Byrne, contestou a ideia, afirmando, numa conferência de imprensa no sábado, que a proposta orçamental “oferece maior flexibilidade, em resposta ao apelo claro dos Estados-membros a um [orçamento] simplificado, mais flexível e moderno”.

Outra alteração relevante diz respeito à intenção da Comissão Europeia de associar o acesso a determinados fundos europeus à realização de reformas pelos Estados-membros. Segundo um diplomata citado pela imprensa, a embaixadora da Irlanda junto da UE indicou que a proposta de Dublin não estabelece uma ligação entre os desembolsos e as reformas fiscais.

A escolha que se nos coloca não é entre uma Europa barata e uma Europa cara. É entre uma Europa subfinanciada, à mercê da próxima crise, e uma Europa devidamente financiada, capaz de enfrentar os desafios e responder às necessidades dos europeus.

Carla Tavares

Eurodeputada do PS e co-relatora principal do Parlamento Europeu sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP)

Novas receitas europeias continuam sem consenso

O pacote irlandês prevê cinco recursos próprios propostos pela Comissão, com ajustamentos destinados a ultrapassar as reservas de alguns governos. No conjunto, estas fontes de financiamento poderão gerar cerca de 55 mil milhões de euros por ano, segundo a estimativa apresentada por Dublin.

Uma das sugestões da presidência irlandesa do Conselho da UE é o aumento da parcela de receita obtida através do Mecanismo de Ajustamento Carbónico Fronteiriço (CBAM), de 75% para 90%. O mecanismo aplica um preço associado ao carbono incorporado em determinadas importações de países terceiros.

A proposta prevê também uma introdução gradual das contribuições associadas ao Sistema de Comércio de Licenças de Emissão (ETS) nos Estados-membros apoiados pelo Fundo de Modernização, com o objetivo de atenuar a oposição dos países mais afetados. Além disso, mantém as propostas relativas a uma contribuição empresarial, a uma taxa sobre resíduos eletrónicos, a um imposto especial sobre o tabaco e à retenção, pelo orçamento europeu, de 90% das receitas dos direitos aduaneiros.

No entanto, a presidência irlandesa não incluiu as três fontes de receita adicionais defendidas pelo Parlamento Europeu: uma taxa sobre os serviços digitais; uma sobre os jogos de azar online; e outra sobre os criptoativos. Os eurodeputados consideram que estas receitas poderiam reforçar o QFP e reduzir a pressão sobre as contribuições nacionais.

Alemanha considera os cortes insuficientes

A proposta irlandesa não satisfaz os países que exigem uma redução mais profunda do orçamento. A Alemanha, que lidera o grupo dos “frugais”, considera que o volume global continua demasiado elevado e que a distribuição dos cortes penaliza excessivamente as prioridades emergentes.

O argumento do chanceler alemão, Friedrich Merz, é que o QFP tem de ser comportável para os países que suportam a maior parte do seu financiamento. Também a Suécia e os Países Baixos rejeitaram o compromisso: a ministra sueca dos Assuntos Europeus, Jessica Rosencrantz, classificou a proposta irlandesa como “irrazoável”, enquanto o ministro das Finanças neerlandês, Eelco Heinen, alertou para a possibilidade de não haver acordo até ao final do ano.

Helsínquia criticou igualmente a distribuição dos cortes. O primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, considera que a defesa, a investigação e as novas tecnologias estão a ser afetadas de forma desproporcional, defendendo que as poupanças devem ser repartidas de forma mais equilibrada.

Parlamento Europeu ameaça bloquear acordo

Os negociadores do Parlamento Europeu para o próximo Quadro Financeiro Plurianual, Siegfried Mureșan, do Partido Popular Europeu (PPE), e Carla Tavares, dos Socialistas e Democratas (S&D), rejeitam a proposta de Dublin. Numa declaração conjunta com os responsáveis parlamentares pela negociação dos recursos próprios, Mureșan afirmou que “a proposta da presidência irlandesa não pode constituir o ponto de partida para um acordo”.

Os eurodeputados consideram que o corte de 8% face à proposta da Comissão Europeia enfraqueceria a capacidade de ação da UE, numa altura em que esta é chamada a investir mais na competitividade, na defesa e na segurança. Mureșan deixou claro que o Parlamento não aceitará esse cenário. “Cortes que enfraqueçam a Europa não terão o nosso consentimento”, afirmou.

A oposição estende-se aos quatro principais grupos políticos pró-europeus do Parlamento – PPE, S&D, Renew Europe e Verdes/Aliança Livre Europeia –, que rejeitaram conjuntamente a proposta irlandesa. Carla Tavares alertou para o risco de a redução das verbas comprometer a capacidade da União para responder aos desafios atuais. “A escolha que se nos coloca não é entre uma Europa barata e uma Europa cara. É entre uma Europa subfinanciada, à mercê da próxima crise, e uma Europa devidamente financiada, capaz de enfrentar os desafios e responder às necessidades dos europeus”, afirmou.

Os negociadores parlamentares criticam também a falta de progressos na criação de novos recursos próprios para financiar o orçamento. Mureșan aponta que “os novos recursos próprios fazem parte da solução, não do problema”, e acusa a presidência irlandesa de não ter tido em conta as propostas do Parlamento. Os eurodeputados exigem que os Estados-membros avancem para uma combinação de novas fontes de receita que permita financiar as prioridades da UE.

António Costa procura desbloquear as negociações

António Costa vai liderar uma nova cimeira europeia esta semana, na qual os líderes dos 27 Estados-membros da UE vão debater, sobretudo, a proposta irlandesa para o orçamento comunitário de longo prazo apresentada no sábado.Lusa

O Conselho Europeu de 15 e 16 de outubro deverá servir para os chefes de Estado e de Governo definirem orientações políticas que permitam aproximar posições. A presidência irlandesa quer alcançar um acordo entre os 27 até ao final do ano, de forma a permitir a adoção da legislação necessária em 2027 e a entrada em vigor do novo orçamento a 1 de janeiro de 2028.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, apelou esta segunda-feira aos intervenientes nas negociações para que atuem com abertura e sentido de responsabilidade coletiva. Na abertura da Semana Europeia das Regiões e dos Municípios, em Bruxelas, advertiu que “qualquer atraso [na aprovação do orçamento da UE] teria repercussões na vida dos agricultores, empresas, estudantes, investigadores e inovadores” e também nas cidades e regiões.

As negociações estão a entrar “numa fase decisiva”, sublinhou Costa, defendendo um orçamento de longo prazo que responda aos desafios atuais e concilie o investimento na competitividade, na transformação industrial, na defesa e na segurança com o apoio à coesão e à agricultura. “Isto não se resume apenas a números. Trata-se de uma escolha política sobre o nosso futuro e sobre a Europa que queremos construir juntos”, salientou.

O acordo exige unanimidade no Conselho e o consentimento do Parlamento Europeu. A proposta irlandesa terá, por isso, de superar as reservas de vários governos e das instituições europeias para que o calendário de aprovação seja cumprido.

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