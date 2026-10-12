Corte de 141 mil milhões na proposta irlandesa mantém orçamento da UE longe de consenso

Numa tentativa de aproximar posições entre os 27 Estados-membros e abrir caminho a um acordo até ao final do ano, a presidência irlandesa do Conselho da União Europeia (UE) propõe reduzir em 141 mil milhões de euros (a preços de 2025) o próximo orçamento comunitário. O corte de cerca de 8% face à proposta da Comissão Europeia, apresentada em julho de 2025, incide sobretudo na competitividade e na ação externa, enquanto a agricultura e os fundos de coesão são relativamente protegidos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Assim, o compromisso apresentado por Dublin no último sábado, 10 de outubro, fixa o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 2028-2034 em 1,622 biliões de euros, contra os 1,76 biliões previstos inicialmente pelo Executivo comunitário. O objetivo é conciliar as exigências dos chamados países “frugais”, que querem limitar as contribuições nacionais, com as dos Estados-membros – entre os quais Portugal – que defendem a manutenção do financiamento das políticas tradicionais da UE.

Mas a proposta irlandesa não convence nem os governos que exigem cortes mais profundos, nem o Parlamento Europeu e a Comissão, que receiam que a redução das verbas comprometa a capacidade de investimento, a competitividade e a resposta da União a crises.

Agricultura e coesão escapam aos maiores cortes

A principal cedência da presidência irlandesa aos chamados “Amigos da Coesão” – grupo de 17 Estados-membros, sobretudo do sul e do leste da Europa, incluindo Portugal, que defendem o financiamento das regiões menos desenvolvidas – é a proteção relativa das áreas da coesão e da Política Agrícola Comum (PAC). Na proposta irlandesa, a dotação conjunta para a coesão, agricultura e pescas ronda os 914 mil milhões de euros, menos cerca de 3% do que na proposta da Comissão. É a área que sofre a menor redução, apesar de continuar a representar a maior parcela da despesa da UE.

A opção contrasta com a pressão exercida pelos contribuintes líquidos, designadamente Alemanha, Países Baixos, Áustria, Suécia, Dinamarca e Finlândia, que pretendem reduzir mais significativamente o orçamento e concentrar os recursos nas prioridades que consideram estratégicas para o futuro do espaço comunitário.

Contudo, proteger as políticas tradicionais não significa que o seu financiamento fique totalmente salvaguardado. Os eurodeputados responsáveis pela negociação do próximo orçamento de longo prazo da UE, entre os quais a portuguesa Carla Tavares (PS), alertam que a proposta irlandesa continua a representar um enfraquecimento do apoio às regiões e à agricultura, num contexto em que a inflação já reduziu o poder de compra do orçamento europeu em vigor.

Competitividade, investigação e defesa perdem financiamento

É nas áreas que a Comissão Europeia procurava um reforço de verbas que a proposta irlandesa introduz alguns dos cortes mais expressivos. A rubrica dedicada à competitividade, investigação e segurança fica com cerca de 456 mil milhões de euros, 13% abaixo do plano inicial de Bruxelas.

A redução afeta o esforço de investimento europeu na inovação, novas tecnologias, indústria e defesa, numa altura em que a UE procura fortalecer a sua capacidade de competir com as principais economias mundiais e reduzir dependências estratégicas, em particular da China.

Também a ação externa é penalizada. O instrumento “Europa Global” – que financia a cooperação com países terceiros, a ajuda ao desenvolvimento e outras prioridades externas do bloco comunitário – deverá dispor de cerca de 157 mil milhões de euros, menos 17% comparativamente à proposta do Executivo liderado por Ursula von der Leyen.

Os custos administrativos das instituições europeias são igualmente reduzidos na proposta de Dublin, em cerca de 8,8%, para aproximadamente 95 mil milhões de euros.

Menos margem para responder a crises

Além de reduzir as dotações para determinados programas, a presidência irlandesa propõe diminuir ou eliminar instrumentos de reserva que permitiriam à Comissão Europeia mobilizar recursos perante acontecimentos imprevistos durante os sete anos de vigência do próximo orçamento. Entre as alterações está a supressão de uma reserva de flexibilidade conhecida como “mecanismo de absorção de choques”. No conjunto, os fundos de reserva sofrem reduções que ascendem a pelo menos 22 mil milhões de euros.

No entender do Executivo de Von der Leyen, esta opção pode deixar a UE menos preparada para enfrentar emergências, desde catástrofes naturais e crises sanitárias até tensões geopolíticas que exijam uma resposta financeira rápida. Stéphanie Riso, da Direção-Geral do Orçamento da Comissão Europeia, transmitiu aos embaixadores dos 27 Estados-membros a preocupação de Bruxelas com a redução da flexibilidade, tendo em conta os receios de que um orçamento mais rígido dificulte a reafetação de verbas ao longo do período e limite a capacidade de apoiar agricultores e regiões perante choques inesperados.

No entanto, o ministro irlandês para os Assuntos Europeus, Thomas Byrne, contestou a ideia, afirmando, numa conferência de imprensa no sábado, que a proposta orçamental “oferece maior flexibilidade, em resposta ao apelo claro dos Estados-membros a um [orçamento] simplificado, mais flexível e moderno”.

Outra alteração relevante diz respeito à intenção da Comissão Europeia de associar o acesso a determinados fundos europeus à realização de reformas pelos Estados-membros. Segundo um diplomata citado pela imprensa, a embaixadora da Irlanda junto da UE indicou que a proposta de Dublin não estabelece uma ligação entre os desembolsos e as reformas fiscais.

A escolha que se nos coloca não é entre uma Europa barata e uma Europa cara. É entre uma Europa subfinanciada, à mercê da próxima crise, e uma Europa devidamente financiada, capaz de enfrentar os desafios e responder às necessidades dos europeus. Carla Tavares Eurodeputada do PS e co-relatora principal do Parlamento Europeu sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP)

Novas receitas europeias continuam sem consenso

O pacote irlandês prevê cinco recursos próprios propostos pela Comissão, com ajustamentos destinados a ultrapassar as reservas de alguns governos. No conjunto, estas fontes de financiamento poderão gerar cerca de 55 mil milhões de euros por ano, segundo a estimativa apresentada por Dublin.

Uma das sugestões da presidência irlandesa do Conselho da UE é o aumento da parcela de receita obtida através do Mecanismo de Ajustamento Carbónico Fronteiriço (CBAM), de 75% para 90%. O mecanismo aplica um preço associado ao carbono incorporado em determinadas importações de países terceiros.

A proposta prevê também uma introdução gradual das contribuições associadas ao Sistema de Comércio de Licenças de Emissão (ETS) nos Estados-membros apoiados pelo Fundo de Modernização, com o objetivo de atenuar a oposição dos países mais afetados. Além disso, mantém as propostas relativas a uma contribuição empresarial, a uma taxa sobre resíduos eletrónicos, a um imposto especial sobre o tabaco e à retenção, pelo orçamento europeu, de 90% das receitas dos direitos aduaneiros.

No entanto, a presidência irlandesa não incluiu as três fontes de receita adicionais defendidas pelo Parlamento Europeu: uma taxa sobre os serviços digitais; uma sobre os jogos de azar online; e outra sobre os criptoativos. Os eurodeputados consideram que estas receitas poderiam reforçar o QFP e reduzir a pressão sobre as contribuições nacionais.

Alemanha considera os cortes insuficientes

A proposta irlandesa não satisfaz os países que exigem uma redução mais profunda do orçamento. A Alemanha, que lidera o grupo dos “frugais”, considera que o volume global continua demasiado elevado e que a distribuição dos cortes penaliza excessivamente as prioridades emergentes.

O argumento do chanceler alemão, Friedrich Merz, é que o QFP tem de ser comportável para os países que suportam a maior parte do seu financiamento. Também a Suécia e os Países Baixos rejeitaram o compromisso: a ministra sueca dos Assuntos Europeus, Jessica Rosencrantz, classificou a proposta irlandesa como “irrazoável”, enquanto o ministro das Finanças neerlandês, Eelco Heinen, alertou para a possibilidade de não haver acordo até ao final do ano.

Helsínquia criticou igualmente a distribuição dos cortes. O primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, considera que a defesa, a investigação e as novas tecnologias estão a ser afetadas de forma desproporcional, defendendo que as poupanças devem ser repartidas de forma mais equilibrada.

Parlamento Europeu ameaça bloquear acordo

Os negociadores do Parlamento Europeu para o próximo Quadro Financeiro Plurianual, Siegfried Mureșan, do Partido Popular Europeu (PPE), e Carla Tavares, dos Socialistas e Democratas (S&D), rejeitam a proposta de Dublin. Numa declaração conjunta com os responsáveis parlamentares pela negociação dos recursos próprios, Mureșan afirmou que “a proposta da presidência irlandesa não pode constituir o ponto de partida para um acordo”.

Os eurodeputados consideram que o corte de 8% face à proposta da Comissão Europeia enfraqueceria a capacidade de ação da UE, numa altura em que esta é chamada a investir mais na competitividade, na defesa e na segurança. Mureșan deixou claro que o Parlamento não aceitará esse cenário. “Cortes que enfraqueçam a Europa não terão o nosso consentimento”, afirmou.

A oposição estende-se aos quatro principais grupos políticos pró-europeus do Parlamento – PPE, S&D, Renew Europe e Verdes/Aliança Livre Europeia –, que rejeitaram conjuntamente a proposta irlandesa. Carla Tavares alertou para o risco de a redução das verbas comprometer a capacidade da União para responder aos desafios atuais. “A escolha que se nos coloca não é entre uma Europa barata e uma Europa cara. É entre uma Europa subfinanciada, à mercê da próxima crise, e uma Europa devidamente financiada, capaz de enfrentar os desafios e responder às necessidades dos europeus”, afirmou.

Os negociadores parlamentares criticam também a falta de progressos na criação de novos recursos próprios para financiar o orçamento. Mureșan aponta que “os novos recursos próprios fazem parte da solução, não do problema”, e acusa a presidência irlandesa de não ter tido em conta as propostas do Parlamento. Os eurodeputados exigem que os Estados-membros avancem para uma combinação de novas fontes de receita que permita financiar as prioridades da UE.

António Costa procura desbloquear as negociações

O Conselho Europeu de 15 e 16 de outubro deverá servir para os chefes de Estado e de Governo definirem orientações políticas que permitam aproximar posições. A presidência irlandesa quer alcançar um acordo entre os 27 até ao final do ano, de forma a permitir a adoção da legislação necessária em 2027 e a entrada em vigor do novo orçamento a 1 de janeiro de 2028.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, apelou esta segunda-feira aos intervenientes nas negociações para que atuem com abertura e sentido de responsabilidade coletiva. Na abertura da Semana Europeia das Regiões e dos Municípios, em Bruxelas, advertiu que “qualquer atraso [na aprovação do orçamento da UE] teria repercussões na vida dos agricultores, empresas, estudantes, investigadores e inovadores” e também nas cidades e regiões.

As negociações estão a entrar “numa fase decisiva”, sublinhou Costa, defendendo um orçamento de longo prazo que responda aos desafios atuais e concilie o investimento na competitividade, na transformação industrial, na defesa e na segurança com o apoio à coesão e à agricultura. “Isto não se resume apenas a números. Trata-se de uma escolha política sobre o nosso futuro e sobre a Europa que queremos construir juntos”, salientou.

O acordo exige unanimidade no Conselho e o consentimento do Parlamento Europeu. A proposta irlandesa terá, por isso, de superar as reservas de vários governos e das instituições europeias para que o calendário de aprovação seja cumprido.