Advocatus

Cuatrecasas assessora Hope Care no fecho de ronda de financiamento de seis milhões de euros

A assessoria jurídica da Cuatrecasas nesta operação foi coordenada por Vasco Bivar de Azevedo, advogado de Venture Capital, e contou com a participação de José Archer de Carvalho, da mesma área.

A Cuatrecasas assessorou a Hope Care, uma healthtech portuguesa especializada em software médico certificado para monitorização remota de doentes, no fecho de uma ronda de financiamento Série A de seis milhões de euros, composta integralmente por novo capital.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A ronda de financiamento foi liderada pela gestora de private equity e venture capital Iberis Capital e contou com a participação da Vieira de Matos e da Buenavista Equity Partners, acionista da empresa.

“O financiamento vai servir para apoiar a expansão europeia da empresa, nomeadamente no reforço da capacidade comercial e operacional necessária para lançar e escalar novos programas de monitorização remota de doentes”, refere o escritório em comunicado.

A assessoria jurídica da Cuatrecasas nesta operação foi coordenada por Vasco Bivar de Azevedo, advogado de Venture Capital, e contou com a participação de José Archer de Carvalho, da mesma área.

Esta operação reflete a crescente maturidade e competitividade das startups portuguesas no setor da healthtech e medtech, que têm vindo a afirmar-se no panorama europeu pela qualidade das suas soluções e pela visão dos seus fundadores”, refere Vasco Bivar de Azevedo.

O advogado sublinha ainda que esta ronda de financiamento Série A permitirá à Hope Care “consolidar” e “acelerar” a trajetória de expansão europeia. “Foi um privilégio assessorar uma operação que marca um momento decisivo no crescimento internacional da empresa”, acrescenta.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Cuatrecasas assessora Hope Care no fecho de ronda de financiamento de seis milhões de euros

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

NATO promete destruir tudo o que sustente um ataque russo

Tiago Martins d'Oliveira,

O comandante supremo aliado da NATO na Europa advertiu Moscovo de que qualquer ataque contra um Estado-membro será travado e poderá desencadear uma resposta contra o sistema militar que o sustente.