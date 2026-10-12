Cuatrecasas assessora Hope Care no fecho de ronda de financiamento de seis milhões de euros
A assessoria jurídica da Cuatrecasas nesta operação foi coordenada por Vasco Bivar de Azevedo, advogado de Venture Capital, e contou com a participação de José Archer de Carvalho, da mesma área.
A Cuatrecasas assessorou a Hope Care, uma healthtech portuguesa especializada em software médico certificado para monitorização remota de doentes, no fecho de uma ronda de financiamento Série A de seis milhões de euros, composta integralmente por novo capital.
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A ronda de financiamento foi liderada pela gestora de private equity e venture capital Iberis Capital e contou com a participação da Vieira de Matos e da Buenavista Equity Partners, acionista da empresa.
“O financiamento vai servir para apoiar a expansão europeia da empresa, nomeadamente no reforço da capacidade comercial e operacional necessária para lançar e escalar novos programas de monitorização remota de doentes”, refere o escritório em comunicado.
A assessoria jurídica da Cuatrecasas nesta operação foi coordenada por Vasco Bivar de Azevedo, advogado de Venture Capital, e contou com a participação de José Archer de Carvalho, da mesma área.
“Esta operação reflete a crescente maturidade e competitividade das startups portuguesas no setor da healthtech e medtech, que têm vindo a afirmar-se no panorama europeu pela qualidade das suas soluções e pela visão dos seus fundadores”, refere Vasco Bivar de Azevedo.
O advogado sublinha ainda que esta ronda de financiamento Série A permitirá à Hope Care “consolidar” e “acelerar” a trajetória de expansão europeia. “Foi um privilégio assessorar uma operação que marca um momento decisivo no crescimento internacional da empresa”, acrescenta.
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