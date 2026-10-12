Da habitação à indústria e agricultura, Comité das Regiões alerta Europa para pontos de fratura

A União Europeia (UE) tem pela frente inúmeras armadilhas ao seu desenvolvimento e ao posicionamento estratégico no globo, alerta o relatório do estado das regiões e cidades apresentado nesta segunda-feira em Bruxelas pelo Comité Europeu das Regiões (CER). O documento aponta o dedo a opções das últimas décadas e fala de uma fratura entre os mundos rural e urbano, acelerada por “décadas de desinvestimento em setores chave” que “estão a ameaçar crescentemente a coesão económica, social e territorial da UE”.

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É neste quadro que o documento coloca as negociações para o orçamento europeu no horizonte 2028-2034. “A arquitetura de financiamento proposta arrisca enfraquecer o toco territorial do investimento da UE e aumentar a competição entre o desenvolvimento rural e outras políticas públicas”, alerta o CER.

Portugal, bem como Espanha, Malta, Itália, Grécia, Roménia e Chipre surgem como os países com “declínio mais intenso” em número de explorações agrícolas e jovens agricultores, em contraponto com a Áustria, onde 20% dos agricultores têm menos de 40 anos.

A arquitetura de financiamento proposta arrisca enfraquecer o toco territorial do investimento da UE e aumentar a competição entre o desenvolvimento rural e outras políticas públicas. Comité Europeu das Regiões

O tema do “Made in Europe”, discutido em Bruxelas para dar maior fulgor aos produtos europeus, não passa ao lado no documento, que, validando os efeitos positivos na autonomia estratégica do continente, resiliência industrial e segurança económica, bem como na criação de empregos com qualidade nas regiões europeias, alerta para o risco de algumas das regiões poderem ser afetadas pela retaliação feita a partir do exterior sobre determinado país ou grupo de países da UE.

Exemplo disso, uma guerra tarifária do Governo americano contra produtos espanhóis, no âmbito do antagonismo entre Trump e Pedro Sánchez, poderia afetar não só o azeite ou o vinho espanhóis, mas também os produzidos em Portugal. Um país que, na semana passada, o secretário de Estado americano Marco Rubio apontou como “porta de entrada ideal” dos produtos tecnológicos americanos na Europa.

O “Made in Europe” surge referido também numa nota que se pode enquadrar num desejo de protecionismo, sugerindo a adoção pelas regiões, nos contratos públicos, de critérios para lá do preço. Em alternativa, os decisores deveriam optar pela descarbonização, exigências de circularidade e ter em conta o “‘Made in Europe’”, indica o relatório do Conselho Europeu das Regiões.

Num total de 21 projetos locais europeus destacados, o documento enaltece dois portugueses pelo seu impacto. O Plano Geral de Drenagem de Lisboa, que em novembro vai ter o esperado avanço em Santa Apolónia, concluindo a ligação do Monsanto ao Tejo, vai cortar o risco de inundações até 80%, aponta o órgão consultivo da UE que tem Carlos Moedas como vice-presidente e chefe da delegação portuguesa.

A Matosinhos é creditado o desenvolvimento da comunidade energética Enno, projeto lançado em maio de 2025 e que leva 160 GWh de eletricidade produzida a partir de resíduos a perto de 10 mil consumidores numa dezena de municípios no Grande Porto. Iniciativa promovida pela LIPOR, a Enno tem sede na Maia.

A par com o município liderado por Luísa Salgueiro, eleita em maio para o Bureau, órgão de direção política do CER, outro dos bons exemplos está no país vizinho, em Castilla-La Mancha, pelo incentivo à entrada de jovens na agricultura: com um financiamento de 225 milhões de euros ao longo de uma década, o Governo regional conseguiu atrair 5.300 novos empresários para o setor, metade do total registado em toda a Espanha.

Numa altura em que se discute o orçamento comunitário para o período 2028-2034, o CER deixa alguns indicadores em jeito de guia para reflexão e ação:

2,5% dos empreendimentos agrícolas são geridos por mulheres . Uma colossal diferença de género.

dos . Uma colossal diferença de género. 5 vezes é quanto poderia crescer o comércio interno na UE removendo os obstáculos fronteiriços existentes;

é quanto existentes; 10,7% dos agricultores europeus têm menos de 40 anos . A média de idades em 2023 era de 57 anos. Um sinal negativo para a renovação de gerações no setor.

dos . A média de idades em 2023 era de 57 anos. Um sinal negativo para a renovação de gerações no setor. 19,1% das exportações de azeite da Andaluzia (região que representa 70 a 80% da produção espanhola), no valor de 806 milhões de euros, tiveram, em 2024, os EUA por destino. Um exemplo do potencial impacto das tarifas decretadas por Donald Trump.

das exportações de azeite da Andaluzia (região que representa 70 a 80% da produção espanhola), no valor de 806 milhões de euros, tiveram, em 2024, os EUA por destino. Um exemplo do potencial impacto das tarifas decretadas por Donald Trump. 47,3% da eletricidade consumida provém de fontes renováveis ;

da eletricidade consumida provém de ; 50% mais é quanto custa a eletricidade à indústria europeia, face à chinesa . Perante os EUA, o custo é do dobro.

é quanto . Perante os EUA, o custo é do dobro. 61,4% do comércio de bens registado pelos países europeus em 2025 fez-se dentro do espaço comum ;

do de bens registado pelos países europeus em 2025 fez-se ; 80% do território europeu é área rural , mas apenas 30% da população ali reside;

do território europeu é , mas ali reside; 84,5% das regiões predominantemente rurais vão perder população até 2050 ;

das regiões predominantemente ; 95% dos contratos públicos são adjudicados a empresas do país que os efetua . O Comité Europeu das Regiões defende criar um mercado europeu para os contratos públicos;

dos . O Comité Europeu das Regiões defende criar um mercado europeu para os contratos públicos; 96 mil europeus perderão as vidas a cada ano, a partir de 2100, devido a ondas de calor , num cenário de aquecimento de 3 graus celsius;

europeus , num cenário de aquecimento de 3 graus celsius; 1,1 milhões de jovens agricultores deixaram a atividade entre 2010 e 2020;

de entre 2010 e 2020; 6,4 milhões de explorações agrícolas podem ser perdidas até 2040;

até 2040; 30 milhões de empregos no continente dependiam, em 2024, da indústria , com especial foco na Alemanha e França;

no continente dependiam, em 2024, da , com especial foco na Alemanha e França; 48 milhões de europeus não conseguem manter a casa quente ;

de europeus ; 4,6 mil milhões de euros foram subtraídos nas exportações da indústria química no início deste ano , em comparação com 2025

de euros foram , em comparação com 2025 69 mil milhões de euros é quanto a UE terá de gastar, anualmente, para prevenir desastres naturais ;

de euros é quanto a UE terá de gastar, anualmente, para ; 1 bilião de euros é o custo anual projetado para inundações costeiras no ano 2100 ;

de euros é o custo anual projetado para ; 2,4 biliões de euros, equivalente a oito anos de PIB português, é o cenário previsto para perdas acumuladas na UE entre 2031 e 2050, num cenário de aquecimento em 1,5 graus celsius.

Na quota da energia renovável no consumo total por país, Portugal passou de quinto país em 2015, atrás da Suécia, Finlândia, Letónia e Áustria, para oitavo em 2025, agora atrás também da Dinamarca, Estónia e Lituânia. Com mais de 35%, supera, com folga, a média europeia e também países industrializados como Espanha, Alemanha, França e Itália

Europeus em risco no trabalho e na sua terra

Quando mais de metade das regiões sentem uma deterioração do mercado de trabalho e do emprego, uma em cada duas passam pelo aumento do risco de exclusão social ou de pobreza, e 95% das regiões da UE registam uma pressão crescente do envelhecimento da população, que Europa estamos a construir?

Sob a mensagem de que “se a Europa quer ser mais forte no palco global, tem, igualmente, de tornar-se mais forte no seu interior”, o relatório do Comité Europeu das Regiões aponta os “maiores desafios” com que se depara o continente: declínio demográfico, transição industrial, vulnerabilidade climática, stress no domínio da água, segurança energética, desinformação e escassez de habitação.

Neste particular, a instituição presidida pela húngara Kata Tüttö, ex-presidente da autarquia de Budapeste, indica que um em cada 10 europeus enfrentam dificuldade em suportar o custo de uma casa e que 1,3 milhões de pessoas no continente são sem-abrigo. Do parque habitacional, 75% tem ineficiência energética ou está mesmo inadaptado a ondas de calor.

A par de alertas para a desindustrialização, aponta-se que, na agricultura, 6,4 milhões de empreendimentos estão em risco e a renovação geracional é insuficiente, com apenas um em cada 10 agricultores a estarem hoje abaixo dos 40 anos de idade.

Paralelamente, três em cada quatro regiões deverão perder população até 2050 “especialmente em áreas rurais e periféricas”, sendo que 135 milhões de pessoas – mais de 12 vezes a população portuguesa – “vivem em regiões encurraladas em estagnação económica ou declínio”.

O documento publicado nesta segunda-feira apela à mobilização de fundos no próximo orçamento europeu, sob pena de efeitos perniciosos na Europa: sem uma política de coesão em serviços públicos, reforço de competências e criação postos de trabalho, acesso a educação e saúde, habitação, ligação digital e transporte, os europeus perderão o “direito a ficar”.

O conceito está cunhado pela União Europeia para as políticas que asseguram aos europeus as condições para viver, trabalhar e construir o seu futuro no local onde vivem, ao invés de terem de migrar em busca de condições de vida e serviços.

O relatório do CER não poupa na crítica ao rumo europeu: “Crescentes desertos clínicos e de educação, a par de acesso limitado a transporte, conectividade e cuidados de saúde estão a colocar pressão crescente na coesão social e justiça territorial”.