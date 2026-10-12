Estado injeta mais 136 milhões na Parpública antes de reforçar na REN para 19%

O Estado voltou a injetar dinheiro na Parpública. A operação no valor de 136 milhões de euros deu-se na passada quarta-feira, um dia antes da apresentação do Orçamento do Estado para 2027 e dois dias antes de ter anunciado um acordo para a compra da participação de 5,32% da Fidelidade, na sexta-feira, e que permitirá reforçar para 19% no capital da gestora da rede elétrica.

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A injeção foi realizada através de um aumento de capital e que foi integralmente subscrito pelo acionista único, o Estado português. Após a operação, a Parpública, que é responsável pela gestão das participações do Estado, ficou com um capital de 2.178 mil milhões de euros.

O ECO questionou o Ministério das Finanças, na tarde de sexta-feira, sobre os motivos deste aumento de capital. Não obteve uma resposta até à publicação deste artigo.

Ainda assim, poucas horas depois, a REN estava a fazer o anúncio ao mercado: a Parpública tinha chegado a um acordo com a seguradora para lhe adquirir a sua participação que está avaliada, a preços de mercado, em pouco mais de 125 milhões de euros.

Se tivermos em conta que a Parpública pagou um prémio de 15% pela participação que era detida pelos espanhóis da Pontegadea, este negócio, que ainda aguarda autorização do Tribunal de Contas, terá sido feito por aproximadamente 147 milhões de euros. O prémio será de 22 milhões.

Pela participação de 13,7% da holding de Amacio Ortega, anunciada em meados de agosto, o Estado desembolsou perto de 390 milhões de euros, com o ministro das Finanças a declarar que se tratou de um prémio “perfeitamente normal”. Recorde-se que antes de anunciar a entrada no capital da REN, o Estado também injetou dinheiro na Parpública nos dias anteriores, mas apenas 43 milhões, conforme noticiou o ECO na altura.

Mais de 500 milhões até “objetivo concluído”

Com a aquisição da participação da Fidelidade, o Estado passa assim a deter uma participação de 19% na gestora da rede elétrica liderada por Rodrigo Costa.

Ao todo, deverá ter investido perto de 540 milhões de euros para se tornar no segundo maior acionista, apenas atrás da State Grid, controlada por Pequim – acionista estatal chinês que o Executivo português diz que gostaria de manter a bordo da estrutura acionista da empresa nacional.

O Governo tinha mandatado a Parpública para comprar até 20%. Faltou 1% para atingir essa meta, mas as Finanças asseguraram na sexta-feira, após o anúncio do acordo com a seguradora, que “nesta fase, (…) o objetivo de participação na REN encontra-se concluído”.

O ministério de Miranda Sarmento salienta ainda que esta “operação visa defender o interesse público e preservar um ativo estratégico para o país”.