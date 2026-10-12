Estão por trás dos modelos dos bancos centrais. Quem são os vencedores do Nobel da Economia?

Fazem parte do grupo de académicos que passou a considerar o comportamento dos consumidores na altura de avaliar a eficácia da política monetária dos bancos centrais, e os seus modelos são hoje largamente usados e aceites por essas mesmas instituições. Robert E. Hall, de 83 anos, e Michael Woodford, de 70 anos, são os vencedores do Prémio Nobel de Ciências Económicas deste ano, atribuído pela Academia Real Sueca das Ciências.

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É uma escolha que não surpreende, justifica ao ECO o professor da Nova SBE, André de Castro Silva. Para o economista, os dois investigadores norte-americanos, das Universidades de Stanford, na Califórnia, e Columbia, em Nova Iorque, respondem a uma falha dos modelos de John Maynard Keynes que “não tinham em conta que as pessoas [incluindo famílias e empresas] agiam face a essas mudanças” na política monetária. Woodford passou a incluir o comportamento das famílias na política monetária, tornando mais clara a sua reação, sobretudo no curto prazo, a decisões como uma subida de impostos, ou mexidas nas taxas de juro.

“As reações da economia são fruto de milhões de decisões tomadas a nível microeconómico por famílias e empresas”, escreveu o comité do Prémio Nobel. “Ao utilizarem modelos baseados nesta abordagem, em vez de se limitarem a estudar a economia numa perspetiva macroeconómica, como se fosse uma visão panorâmica”, a investigação de Hall e Woodford “provocou uma mudança de paradigma na teoria da política de estabilização”. Aliás, um artigo de Hall de 1978, sobre a relação entre o consumo das famílias e as suas expectativas, terá servido de base a Woodford para um modelo de determinação do consumo.

Foi esta mudança que, no entender de John Hassler, presidente do comité, levou a que estejamos “melhor equipados para lidar com choques na economia, tais como crises energéticas ou mudanças repentinas na forma como as famílias consomem”. De acordo com a Academia Real Sueca de Ciências, os dois investigadores desenvolveram “novos modelos macroeconómicos que melhoraram significativamente a capacidade de implementar políticas de estabilização eficazes”.

Assim, André de Castro Silva descreve Michael Woodford como “o pai dos novos modelos keynesianos, que são usados hoje pelos bancos centrais”. A contribuição de Robert E. Hall encaixa numa das peças desses modelos. “O modelo tem vários componentes, como o consumo, e Hall foi importante para que essa parte pudesse ser incluída”, explica. Aliás, os modelos de Hall “só vão ser úteis com o modelo de Woodford”, e é a combinação dos dois que permite quantificar a reação dos consumidores face às alterações de política monetária, e não só.

Forward guidance sob ataque do presidente da Fed norte-americana

É também aqui que reside a ligação ao forward guidance, uma indicação pelo banco central das suas intenções de política monetária futura, com base nas perspetivas para a estabilidade de preços. Ou seja, exemplifica o docente da Nova SBE, “quando o banco central diz que vai mexer nas taxas de juro no futuro, por exemplo por dois anos, vai ter um impacto muito maior do que se disser que vai só aumentar em outubro e novembro”.

“Aconteceu em grande parte em 2008, porque havia uma probabilidade grande de haver uma recessão profunda e era importante que os mercados reagissem. Os bancos centrais usaram todas as ferramentas, e uma das formas era dizer o que iam fazer também no longo prazo”, recorda André de Castro Silva. No entanto, o instrumento tem um limite: a adaptação das pessoas.

É por isso que o forward guidance tem estado sob ataque. O atual presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Kevin Warsh, tem sido crítico e evitado dar orientações futuras relativamente ao que poderá ser a política monetária da Fed. “Warsh quer, se for necessário, fazer uma alteração de curto prazo, e surpreender. Política monetária com menos alterações, mas surpreendendo as pessoas”, detalha o economista.

Além do forward guidance, o trabalho de Woodford e de Hall promoveu outros conceitos utilizados atualmente, como a ideia de inflação sticky (pegajosa), em que as variações de preços se atrasam em relação às variações da procura.

O prémio de economia foi criado em 1968 pelo banco central da Suécia, é formalmente conhecido como o Prémio do Banco da Suécia em Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel e é o último Nobel a ser conhecido, depois do anúncio dos vencedores nas categorias de Medicina, Física, Química, Literatura e Paz. Os Prémios Nobel, que serão entregues em dezembro, representam um prémio em dinheiro de 12 milhões de coroas suecas (aproximadamente um milhão de euros). Os vencedores recebem também uma medalha de ouro e um diploma nas cerimónias de entrega dos prémios, em dezembro, em Estocolmo.

Em 2025 o prémio foi atribuído a três economistas pela investigação que explica como a inovação conduz o crescimento económico a longo prazo: Joel Mokyr (da Northwestern University), Philippe Aghion (do Insead) e Peter Howitt (da Brown University).