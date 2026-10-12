EUA voltam a alertar Europa para atrasos nas encomendas de mísseis

A indústria de defesa norte-americana terá capacidade limitada para responder às encomendas europeias, numa altura em que Washington procura reabastecer os próprios arsenais. A pressão ameaça entregas de armamento à Polónia, incluindo mísseis intercetores do sistema de defesa aérea Patriot, devido ao desgaste dos stocks provocado pela guerra com o Irão.

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O embaixador dos Estados Unidos junto da NATO, Matthew Whitaker, apelou esta segunda-feira à Europa para aumentar a produção de armamento, alertando que os fabricantes norte-americanos estarão sobretudo concentrados nas necessidades do Pentágono no conflito no Médio Oriente.

Whitaker estimou que os Estados Unidos poderão gastar entre um bilião e 1,5 biliões de dólares em Defesa em 2026. “A nossa capacidade industrial vai ser utilizada, em grande parte, para fornecer esses requisitos às forças militares dos EUA. Os Estados Unidos precisam de aliados com capacidade de produção”, assinalou o responsável no Warsaw Security Forum, na Polónia, citado pelo Rapporteur.

“Agora, trata-se de cortar lenha e carregar água. Trata-se de fazer bem as coisas básicas, e as coisas básicas consistem em aumentar a capacidade da nossa base industrial de defesa para que possamos abastecer a enorme procura”, acrescentou.

O Pentágono atribuiu, nos últimos meses, contratos às fabricantes norte-americanas Raytheon e Lockheed Martin para acelerarem a produção de mísseis de cruzeiro e de intercetores.

A pressão sobre a indústria norte-americana já tem consequências concretas. As entregas de alguns sistemas de armamento dos Estados Unidos à Polónia vão sofrer atrasos, numa altura em que Varsóvia procura instalar estes sistemas na província de Lublin, na fronteira com a Ucrânia, em resposta ao aumento dos incidentes de segurança com drones russos.

“Neste momento, parece que também seremos afetados. Isso é muito visível na área dos mísseis Patriot PAC-3 MSE, que vão sofrer atrasos com toda a certeza. Em geral, haverá impacto e haverá atrasos adicionais nas entregas já programadas ou que já se encontram sob contrato”, alertou o comandante operacional do Exército polaco, general Ireneusz Nowak, citado pela Reuters.