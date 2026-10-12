Euribor mantém-se a três meses e desce a seis e a 12 meses
Taxas que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa mantiveram-se a três meses e desceram a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira.
As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, mantiveram-se esta segunda-feira a três meses e desceram a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira.
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- A taxa Euribor a seis meses baixou para 2,892%, menos 0,017 pontos.
- No mesmo sentido, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor baixou para 3,177%, menos 0,014 pontos que no final da semana passada.
- A Euribor a três meses manteve-se nos 2,632%.
Em 10 de setembro, como esperado pelos mercados, o Banco Central Europeu (BCE) subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois de as ter mantido em julho.
Em junho, o BCE tinha subido, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente 25 pontos base, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.
A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 28 e 29 de outubro em Frankfurt.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
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