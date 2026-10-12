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Feira da Golegã já é Património Cultural Imaterial

A Feira da Golegã, uma das mais emblemáticas tradições equestres do país, foi inscrita no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

As XLIV Feira Nacional do Cavalo e XXI Feira Internacional do Cavalo Lusitano, integradas na Feira de S. Martinho e promovidas pela Câmara Municipal da Golegã.PAULO CUNHA/LUSA

A Feira da Golegã, uma das mais emblemáticas tradições equestres do país, passou a ser Património Cultural Imaterial, por decisão publicada em Diário da República nesta segunda-feira. Este é o reconhecimento das raízes históricas do certame que tem agenda marcada para 6 a 13 de novembro, naquela que é conhecida como a “capital do cavalo“.

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A inscrição da Feira da Golegã no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial foi tomada por despacho de 2 de outubro do presidente do conselho diretivo do Património Cultural, João Soalheiro, na sequência de uma proposta do Departamento de Bens Culturais daquele instituto público.

Este reconhecimento teve em consideração a importância da feira “enquanto símbolo identitário e de pertença da comunidade local, em particular dos grupos ligados ao mundo equestre”, lê-se no diploma publicado esta segunda-feira. Em causa está ainda a continuidade dos processos sociais e culturais que estão na origem desta tradição.

Com raízes na Feira de São Martinho, que remonta ao século XVI, o certame foi ganhando expressão em torno da criação e comercialização de cavalos. Ao longo do tempo, a feira incorporou novas práticas equestres, concursos e competições, consolidando a posição da Golegã como uma referência nacional nesta área.

Já no século XVIII, e com o apoio dado por Marquês de Pombal, a feira começou a tomar um importante cariz competitivo, realizando-se concursos hípicos e diversas competições de raças”, de acordo com a resenha histórica que consta na página oficial da internet do evento.

Conhecida durante séculos como Feira de São Martinho, o evento passou a chamar-se Feira Nacional do Cavalo em 1972 e tornou-se um dos principais eventos equestres do país, atraindo milhares de visitantes à vila ribatejana. Por aqui é possível encontrar “os melhores puro-sangue, criados no país”, lê-se na página oficial da iniciativa.

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