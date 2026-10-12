Gasolina sobe e gasóleo quase não mexe

O gasóleo deverá descer meio cêntimo e a gasolina aumentar 4,5 cêntimos esta segunda-feira, tendo em conta o ajustamento no apoio temporário e extraordinário do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), de acordo com a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec). Assim, quando for abastecer deverá pagar 2,15 euros por litro de diesel e 2,126 euros por litro de gasolina simples 95.

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Tendo em conta que o mercado antecipava um comportamento díspar dos dois combustíveis, o Governo reduziu marginalmente o desconto do sobre o gasóleo em 0,07 cêntimos e sobre a gasolina aumentou em 0,8 cêntimos.

Na portaria, publicada esta sexta-feira em Diário da República, o Governo explica que a partir de segunda-feira passam a vigorar descontos para o gasóleo rodoviário e gasolina que são de “96,47 euro e de 78,04 euros por mil litros, respetivamente”. Esta semana, o apoio o apoio em vigor era de 97,20 euros para o gasóleo (está a descer há três semanas consecutivas) e de 69,37 euros para a gasolina por cada mil litros.

Esta decisão resulta da “perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma descida do preço do gasóleo rodoviário e uma subida do preço da gasolina sem chumbo”. O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, de acordo com os dados do Automóvel Club de Portugal (ACP), iria descer um cêntimo e a gasolina subir cinco cêntimos.

Até ao final do ano, sempre que os combustíveis subam mais de dez cêntimos face aos preços registados na semana de 2 a 6 de março, antes do ataque concertado dos Estado Unidos e de Israel ao Irão, que levou à disseminação do conflito pelo Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz, o Governo descerá o ISP no valor equivalente à subida do IVA em virtude do aumento dos preços. O prolongamento do apoio até final do ano foi aprovado sexta-feira pelo Parlamento.

Desde a semana de 2 a 6 de março, o gasóleo regista um aumento acumulado de 52,5 cêntimos e a gasolina de 37,8 cêntimos, sem ter em conta as previsões para a próxima semana.

Os contratos futuros do Brent, que servem de referência para o mercado europeu, para entrega em dezembro fechou esta sexta-feira no mercado de futuros de Londres com uma subida de 0,44%, para os 104,22 dólares. O mercado abriu esta segunda-feira em queda: o barril está a descer 0,67% para os 104,06 dólares, depois de o Presidente norte-americano ter dito que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, tinha concordado em disponibilizar fornecimentos de gasóleo para o mercado global. Donald Trump anunciou que a Rússia irá fornecer, imediatamente, mais de 300 mil toneladas métricas (2,25 milhões de barris) de gasóleo aos mercados dos EUA e mundiais.

O Departamento do Tesouro dos EUA indicou que o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros estava a “emitir imediatamente uma licença geral temporária” para permitir que os fornecimentos de gasóleo russo chegassem aos mercados globais. O volume proposto ascende a cerca de 22,5 milhões de barris. A notícia não teve impacto imediato porque depois do anúncio os preços mantiveram a trajetória ascendente e crude do Mar do Norte terminou a semana a ganhar 2,42%.

Contudo, o conflito no Médio Oriente continuou a sustentar o preço do Brent acima dos 100 dólares por barril. Os houthis reivindicaram a autoria de um ataque, sábado, ao aeroporto internacional de Riade, que matou 13 pessoas e feriu mais de 300 — o ataque mais mortífero em mais de dez anos no reino. As autoridades sauditas confirmaram um novo ataque ao aeroporto no domingo, que causou dezenas de feridos.

Trump disse no sábado que os Estados Unidos estavam a considerar juntar-se aos ataques sauditas contra os houthis neste conflito, que é uma ramificação da guerra mais ampla com o Irão que os EUA e Israel lançaram em fevereiro.

Além disso, continuam a registar-se ataques a petroleiros que navegavam pelo Estreito de Ormuz, o que ameaça travar a recuperação das exportações de petróleo do Médio Oriente observada em setembro.