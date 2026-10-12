Governo volta a omitir preço na compra da REN. Pode ter pago total de até 537 milhões pelos 19%

O processo foi semelhante. Ao final de tarde de uma sexta-feira, a REN comunicou à CMVM que um dos acionistas de referência (na segunda instância, a 9 de outubro, a Fidelidade; na primeira, a 14 de agosto, a Pontegadea Inversiones) vendeu uma participação (de 5,3% no caso da seguradora, quando tinha sido 13,7% no da holding de Amancio Ortega), à Parpública, com necessidade de visto do Tribunal de Contas. Tal como em agosto, esta sexta-feira não houve qualquer referência ao preço acertado na operação.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O Ministério das Finanças até emitiu um comunicado poucos minutos após a publicação da informação privilegiada na página do regulador dos mercados, mas sem mencionar valores e a informar que o Governo “nesta fase, entende que o objetivo de participação na REN encontra-se concluído” e a remeter mais detalhes para o momento em que o Tribunal de Contas poderá emitir o visto prévio.

Na documentação que enviou ao Tribunal para a aprovação da compra dos primeiros 13,7%,o Governo já tinha mandatado a Parpública para adquirir uma participação até 20% na REN.

Subsequentemente, a 23 de setembro, numa audição parlamentar pedida pela Iniciativa Liberal, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, confirmou que a Parpública pagou 389,8 milhões de euros pela participação de 13,7%, correspondente a 91,7 milhões de ações, ou 4,25 euros por ação.

O preço incorporou um prémio de cerca de 15% face à cotação média da REN nos seis meses anteriores, um ‘extra’ que Miranda Sarmento classificou aos deputados de “perfeitamente” normal, explicando que a teoria financeira aponta para prémios na ordem dos 30% a 50% quando está em causa a aquisição de uma participação que permite o controlo de uma empresa e, “quando não permite o controlo da empresa, [como é o caso da REN] o prémio varia entre 10% e 25%”.

Cenários: prémio de 15%, 10%, 5% ou preço de mercado

Cada negócio tem a sua própria dinâmica, mas o racional expresso pelo Governo – e a ausência de detalhes adicionais – permite ao ECO fazer cálculos sobre quanto a Parpública poderá ter pago na segunda fase, e desse modo o investimento total dos 19%, com alguns pressupostos e quatro cenários.

Um dos pressupostos é que o Estado, tal como na primeira fase, terá pago um prémio, uma situação normal como disse o ministro das Finanças. Na compra anunciada em agosto, terá chegado ao 4,25 euros por ação com base no prémio de 15%, usando uma referência do preço médio ponderado pelo volume de negociação (VWAP) nos seis meses anteriores, e não uma média aritmética simples das cotações de fecho.

Para a segunda fase, utilizando dados da Refinitiv / LSEG, os cálculos do ECO apontam para um VWAP de 3,596 euros para cada ação. A somar um prémio de 15%, o preço por ação na operação passaria para 4,125 euros. Com esse prémio, os 5,3% comprados à Fidelidade (e a outras empresas do grupo detidas pela chinesa Fosun) terão custado 146,8 milhões. Somado aos iniciais (e já confirmados) 389,9 milhões, a Parpública terá pago um total de 536,6 milhões de euros pela participação de 19%.

Sendo a participação comprada à Fidelidade menor do que a comprada à Pontegadea, é possível que o prémio tenha sido menor. Se tiver sido 10%, a compra terá fechado nos 3,96 euros por ação, um total de 140,4 milhões por essa segunda fatia e 530,2 milhões de euros no global. No terceiro cenário – de um prémio de 5%, o valor por ação desce até 3,78 euros, com a aquisição dos 5,3% a totalizar 134 milhões de euros e a dos 19% a chegar aos 523,9 milhões.

Um último cenário – embora improvável dadas as explicações de Miranda Sarmento – consiste numa compra a preços de mercado. As ações da REN fecharam a sessão desta sexta-feira a cair 0,14% para 3,535 euros, cotação segundo a qual comprar 5,3% da empresa liderada por Rodrigo Costa teriam o custo de 125,5 milhões de euros, com os 19% a representarem um investimento de 515,3 milhões.