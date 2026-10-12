Guimarães debate o futuro económico fora dos grandes centros

Como podem os territórios fora dos grandes centros urbanos afirmar-se como motores de crescimento económico e inovação? Esta é uma das questões em debate no encontro “Guimarães: O Futuro Económico Fora dos Grandes Centros”, promovido pelo ECO e pela Câmara Municipal de Guimarães, que acontece no dia 28 de outubro, no Paço dos Duques, em Guimarães.

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O evento reúne empresários, líderes empresariais, académicos e especialistas para refletir sobre o papel dos territórios na construção de uma economia mais competitiva, descentralizada e preparada para os desafios da próxima década. A inteligência artificial, a defesa, o setor aeroespacial, a economia verde, a bioeconomia, os novos materiais e as cidades inteligentes estarão entre os temas em destaque.

O encontro contará com a participação de Pedro Santa Clara, professor universitário, numa reflexão sobre o futuro económico descentralizado, e de representantes do tecido empresarial, como José Teixeira, presidente do conselho de administração do DST Group, Ramiro Brito, presidente da AE Minho, e Isabel Furtado, CEO e administradora do Grupo TMG.

O programa inclui ainda uma análise das cinco tendências que poderão transformar a economia portuguesa até 2035, apresentada por Joel Alves, cofundador e CCO da Sentinel, e Miguel Amador, cofundador e diretor de inovação da Complear.

A sessão termina com as conclusões da 4.ª edição do Mês da Economia de Guimarães, num momento de encerramento conduzido por Ricardo Araújo, presidente da Câmara Municipal de Guimarães.

A entrada é livre, mediante inscrição prévia e sujeita à lotação da sala. Participe neste espaço de discussão e inscreva-se aqui.