Há alunos sem aulas, enquanto mais de oito mil professores estão por colocar

Há mais de oito mil professores por colocar nas escolas em Portugal, mas há alunos que continuam sem aulas, escreve o Diário de Notícias (DN) esta segunda-feira. Os dados da plataforma MetaProf, a partir das listas das Reservas de Recrutamento (RR) publicadas pela Agência para a Gestão do Sistema Educativo, demonstram um paradoxo na educação.

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Segundo o DN, este fenómeno no sistema de recrutamento docente deve-se ao facto de a existência de candidatos nas listas não significar que estejam disponíveis para aceitar todos os horários que as escolas têm por preencher. Os docentes que não estão colocados lamentam a duração dos contratos, o número de horas letivas e a localização dos estabelecimentos de ensino comparativamente ao local onde residem.

Entre as disciplinas que não vão conseguir garantir professores ao longo do ano letivo corrente estão, à data, Economia e Contabilidade (66% colocados, restam 14 professores a nível nacional por colocar); Educação Especial 1 – grupo 910 – (58% colocados, 206 por colocar); Informática: 58% colocados, 26 por colocar); Filosofia (58% colocados, 56 por colocar); Português e Inglês, de 2º ciclo (53% colocados, 25 por colocar) ou História (50% colocados, 94 por colocar), enumera o jornal.

“O que os dados mostram é que temos colegas interessados, mas não lhes estamos a dar condições, sem horário completo e emprego estável. Quando as escolas pedem 14 horas, o vencimento não dá para resolver a vida dos professores”, afirmou Pedro Brito, um dos responsáveis da MetaProf.