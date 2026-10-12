Hack the city: 48 horas para repensar a mobilidade nas cidades

Dois ou três autocarros da mesma linha chegam, ou partem, praticamente ao mesmo tempo, após uma longa espera. Uma bicicleta partilhada é abandonada fora do local onde deveria estar. Ou o autocarro passa tão atrasado, ou tão adiantado, que o horário deixa de ser uma referência para o passageiro que se encontra na paragem. Estas são situações comuns nas cidades e foram alguns dos problemas que desafiaram os participantes do hackaton Hack the City 2026.

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Durante 48 horas, sete equipas de estudantes da NOVA Information Management School (IMS), de diferentes nacionalidades e áreas de formação, reuniram-se com uma missão: reinventar a mobilidade urbana a partir de problemas reais. Recorrendo a dados e a tecnologia, a ideia era encontrar soluções que pudessem ser aplicadas no terreno. O hackaton decorreu em paralelo à conferência Mobility & Digital Twins, que aconteceu em Lisboa, a 24 e 25 de setembro, na NOVA IMS (Universidade Nova de Lisboa), organizada pelo Nova Cidade Urban Analytics Lab conjuntamente com a TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa e a rede europeia POLIS

A proposta ia além de imaginar o que poderia ser feito. Cada equipa tinha de chegar ao final da maratona de inovação com um protótipo funcional ou uma prova de conceito capaz de mostrar como funcionaria na prática. A intenção era encontrar ferramentas que ajudassem municípios, autoridades e operadores a tomar melhores decisões e a melhorar o funcionamento dos sistemas.

Segundo Maria Albuquerque, do NOVA Cidade Urban Analytics Lab, o que se pretendia neste hackathon era “concentrar especificamente nas necessidades das empresas que gerem o sistema de transportes. Naturalmente, a consequência deverá ser uma melhoria da experiência do utilizador, que é o objetivo final”.

A organização do ‘Hack the City 2026’ previa a possibilidade de a equipa vencedora continuar a desenvolver a solução diretamente com a entidade associada ao desafio

Depois de um primeiro pitch de três minutos e de dois minutos de perguntas do júri, das sete equipas que chegaram à fase de apresentação três passaram à final: CityMaxxing, MOBI4U e Optoiders. O júri contou com a participação dos vários data partners, nomeadamente a TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, a Autoridade de Transportes de Cascais, a Carris, a CP – Comboios de Portugal, a Transtejo Soflusa, o Metro de Lisboa, a EMEL e a Parques Tejo.

Quando os autocarros começam a andar aos pares

O primeiro lugar foi para a City Maxxing, cujo projeto, Route Maxxing, nasceu de uma situação que os próprios elementos da equipa começaram por observar em Lisboa. Depois de esperar por um autocarro, por vezes aparecem dois ou três da mesma linha praticamente ao mesmo tempo. O fenómeno tem um nome – bus bunching – e cria um efeito em cadeia. Os autocarros vão perdendo o intervalo que deveria existir entre eles e acabam por circular demasiado próximos uns dos outros, deixando, em contrapartida, períodos maiores sem serviço.

O grupo de cinco estudantes de mestrado em Data Science, provenientes da Alemanha, dos Países Baixos, de Moçambique e do Brasil, e com idades entre os 22 e os 27 anos, quis perceber onde, quando e por que razão isso acontecia. Para tal, criou uma ferramenta que permite acompanhar as ocorrências, observar a localização dos autocarros e os seus percursos e filtrar a informação por linha, zona da cidade ou período do dia.

A partir de toda a informação obtida, surgiram várias soluções possíveis. Uma delas passa por controlar durante quanto tempo um autocarro permanece numa determinada paragem, de forma a recuperar a distância em relação ao veículo que segue à sua frente. Os dados permitiram ainda chegar a um resultado particularmente revelador: 41% das situações de bus bunching concentravam-se em apenas cinco das 106 linhas analisadas. Em vez de tentar resolver o problema em toda a rede ao mesmo tempo, seria, portanto, possível começar por um grupo muito reduzido de linhas e atuar sobre uma parte significativa das ocorrências.

Para Konrad, o líder da equipa, o desafio “foi muito intenso”. “Na prática, tivemos talvez umas 36 horas, dentro do período das 48, para analisar os dados, perceber como podíamos trabalhá-los, o que fazer com eles e como os poderíamos visualizar. Não dormimos muito nestes últimos dois dias, mas valeu a pena. Estamos muito felizes com o resultado”.

Célere foi também a maneira como a equipa de estudantes se formou. “Somos uma equipa bastante interessante e rapidamente tivemos a ideia de nos juntarmos e de participarmos neste hackathon. Não nos conhecíamos bem antes de começarmos, mas nestas últimas horas aprendemos muito uns sobre os outros e acho que todos acabaram por se complementar e ajudar. Com o tempo, fomos encontrando o nosso ritmo e cada um percebeu aquilo que tinha de fazer. Foi uma experiência muito divertida”. Sobre o que fazer com o cheque do prémio, no valor de 3.000 euros, o grupo ainda não tinha pensado no assunto. “Acho que o dinheiro será bem aproveitado. Evidentemente, vamos dividi-lo em partes iguais e depois cada um decidirá como aplicar a sua parte. Para já, vamos celebrar a vitória”, concluiu Konrad.

Horários incertos

A MOBI4U, segunda classificada neste hackaton e premiada com um cheque de 2.000 euros, partiu de outra experiência familiar para quem utiliza transportes públicos. O problema não é apenas esperar por um autocarro que chega tarde. Um veículo que passa antes da hora também pode significar que, quando o passageiro chega à paragem, já o perdeu.

A equipa centrou-se, por isso, na fiabilidade dos transportes na área metropolitana de Lisboa e criou um índice baseado em fatores como a pontualidade e a regularidade, cruzando dados históricos com informação atual. Depois, tentou encontrar relações entre eles para ajudar a perceber a origem dos desvios. O sistema inclui indicadores sobre a qualidade dos dados, permitindo perceber até que ponto a informação disponível para uma determinada paragem ou estação é suficientemente fiável para sustentar uma análise.

Bicicletas “perdidas”

O terceiro lugar, premiado com um cheque de 1.000 euros, coube à equipa Optoiders, que olhou para a mobilidade a uma escala diferente. O desafio estava em Cascais e começava com bicicletas partilhadas deixadas fora das zonas onde deveriam ser estacionadas.

Os estudantes desenvolveram uma ferramenta que permite identificar essas bicicletas em tempo real. Quando uma permanece durante mais de duas horas fora de uma zona autorizada, o sistema sinaliza-a e o Centro de Operações pode enviar alguém para a recolher. A dimensão do problema ficou patente nos números apresentados: 754 bicicletas tinham sido registadas como abandonadas nos 21 dias anteriores. A Optoiders foi, no entanto, mais longe. Se os dados permitem perceber onde as bicicletas são utilizadas e abandonadas, também podem ajudar a decidir onde deverão existir novas estações.

Para lá das soluções encontradas pelas equipas, o hackathon serviu também para testar uma lógica de colaboração entre diferentes atores da mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa. Operadores rodoviários, ferroviários e fluviais, entidades públicas e responsáveis por outras formas de mobilidade trabalharam a partir de dados partilhados para procurar respostas para problemas comuns. A NOVA IMS pretende dar continuidade a essa aproximação, colocando a investigação e a inovação ao serviço de uma colaboração mais estreita entre a academia e as organizações responsáveis pela gestão da cidade

Afinal, 48 horas chegam para testar uma ideia e mostrar que ela pode funcionar. Transformá-la numa ferramenta capaz de chegar à rua exige, contudo, mais tempo, uma vez que, além de simular, é preciso testar, decidir e só então pôr em prática.

Pode assistir à conferência completa através do vídeo abaixo.