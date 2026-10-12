Hospitais da Quirónsalud levam a prevenção e a deteção de problemas de saúde mental às escolas

Os hospitais da Quirónsalud integrados na rede pública de Madrid (Sermas) — os hospitais universitários Fundação Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena (Valdemoro) e General de Villalba (Collado Villalba) —, por ocasião do Dia Mundial da Saúde Mental, comemorado a 10 de outubro, pretendem reforçar a prevenção e a deteção precoce nos ambientes onde os jovens passam grande parte do seu quotidiano: os estabelecimentos de ensino.

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É neste contexto que se insere o SENSE (Screening for Emotional Needs and Self-help), um programa de prevenção e deteção precoce de problemas de saúde mental na população adolescente que leva a educação em saúde mental e o rastreio às escolas secundárias, em colaboração com profissionais de saúde, equipas de orientação e estabelecimentos de ensino.

A sua abordagem parte de uma pergunta simples face à crescente procura de cuidados: como identificar as dificuldades e oferecer uma resposta antes que o mal-estar evolua e se transforme numa situação de crise. Como explica Marta Ruiz Hernández, enfermeira especialista em Saúde Mental e coordenadora do programa na Quirónsalud, o projeto surgiu precisamente da necessidade de «chegar antes que eles cheguem até nós».

A iniciativa combina ferramentas digitais de rastreio com ações de sensibilização e psicoeducação, para que os adolescentes possam explorar diferentes áreas relacionadas com o seu bem-estar emocional, conhecer recursos para cuidar da sua saúde mental e pedir ajuda quando precisarem. O objetivo não é estabelecer um diagnóstico através de um questionário, mas sim identificar sinais que possam indicar uma situação de vulnerabilidade e, a partir daí, proporcionar uma resposta adequada. «Detetar não significa diagnosticar; significa identificar sinais de risco para poder avaliar melhor o que cada adolescente necessita», salienta a especialista.

DETETAR PARA AGIR

Esta abordagem permite abordar simultaneamente diferentes domínios relacionados com o mal-estar durante esta fase, entre os quais a ansiedade, a depressão, os problemas de comportamento alimentar, a automutilação, o risco de suicídio, o bullying, a utilização problemática das redes sociais e dos videojogos ou o risco de psicose.

A experiência acumulada pelo programa mostra, além disso, que estas dificuldades nem sempre surgem de forma isolada: quando se deteta uma situação de risco, 73 por cento dos jovens apresentam problemas em duas ou mais áreas e 15 por cento chegam a apresentar dificuldades em até cinco áreas, o que reforça a necessidade de avaliar o adolescente de forma global e não a partir de um sintoma específico.

Atualmente, o programa SENSE foi implementado em 12 estabelecimentos de ensino, onde alcançou aproximadamente 7 000 alunos em atividades de sensibilização e realizou cerca de 1 200 avaliações digitais completas. Para além dos números, o programa permite levar a prevenção a um espaço próximo dos jovens e, ao mesmo tempo, oferecer às equipas de orientação uma ferramenta estruturada para identificar sinais de alerta e estabelecer um circuito de intervenção.

A deteção precoce assume especial importância porque muitos adolescentes com dificuldades significativas não chegam aos recursos especializados ou só o fazem quando o problema já está mais avançado. Para isso contribuem fatores como o estigma, o desconhecimento dos recursos disponíveis ou a dificuldade em identificar quando um mal-estar deixa de ser pontual e passa a exigir ajuda profissional.

«Estamos a observar sinais de mal-estar emocional cada vez mais precoces, embora seja necessário interpretá-los com prudência, porque nem tudo é um transtorno», afirma a enfermeira, salientando a necessidade de diferenciar o sofrimento emocional das situações que requerem uma avaliação especializada.

RASTREIO

Quando o rastreio revela indicadores que requerem atenção, o SENSE facilita o acesso a materiais e recursos de autocuidado e ativa o aconselhamento e o encaminhamento profissional, em função das necessidades detetadas. No caso dos adolescentes ligados aos hospitais participantes, agiliza-se o acesso a uma avaliação especializada, evitando o circuito normal de encaminhamento.

Para aqueles que não pertencem a estes centros, é gerado um relatório com os resultados e a recomendação de avaliação pelo seu profissional de referência. A informação também pode ser útil para jovens que já se encontram sob acompanhamento de especialistas em Saúde Mental, ao fornecer dados adicionais para completar a sua avaliação e evolução.

Quando é detetado um risco grave de suicídio, é agendada uma avaliação num prazo inferior a 15 dias, de modo a que a identificação do sinal não se limite apenas ao resultado de um questionário, mas se traduza numa ação de assistência.

A experiência do programa demonstrou que esta deteção pode ter consequências muito concretas: durante uma das intervenções, uma adolescente partilhou uma mensagem de desesperança que permitiu ativar os mecanismos previstos, localizá-la, avisar a escola e mobilizar o seu círculo de apoio. A situação, explica Ruiz, demonstra que «podemos fazer algo, e estamos a fazê-lo».

O SENSE não se limita, portanto, ao rastreio; inclui sessões psicoeducativas e atividades de sensibilização adaptadas à linguagem e à realidade do adolescente, nas quais se trabalha a literacia emocional, a identificação de sinais de alarme, a redução do estigma e a importância de pedir ajuda perante uma situação de sofrimento emocional ou de risco de suicídio.

Os especialistas indicam que a abordagem preventiva é especialmente relevante porque os sinais de mal-estar nem sempre se manifestam verbalmente e nem sempre são as famílias as primeiras a detetar que algo está a mudar. Por vezes, manifestam-se sob a forma de isolamento repentino, queda no rendimento, absentismo, irritabilidade, cansaço persistente, mudanças bruscas de comportamento, choro frequente, desligamento nas aulas ou perda de interesse por atividades de que antes gostavam. Nenhum destes sinais, por si só, implica necessariamente um problema de saúde mental, mas a sua persistência ou acumulação pode indicar que vale a pena prestar atenção e procurar orientação.

A adolescência é, além disso, uma fase especialmente complexa devido à confluência de fatores pessoais, familiares, académicos e sociais. A pressão para se integrar, a construção da própria identidade e o impacto da vida digital fazem parte de um cenário em que podem surgir dificuldades cada vez mais precoces. Ruiz sublinha precisamente que «é uma fase de enormes mudanças biológicas, psicológicas e sociais», às quais se somam a pressão académica, as mudanças familiares e o impacto da era digital.

Neste contexto, a relação com os ecrãs também requer uma perspetiva que se afaste das simplificações. As redes sociais e os videojogos podem, em alguns casos, atuar como gatilhos ou amplificadores, devido a fatores como a comparação social, o ciberassédio, a falta de sono ou a dependência da validação externa, mas também podem funcionar como refúgio ou espaço de pertença para adolescentes que já se sentem sozinhos, tristes ou ansiosos. Por isso, como salienta a especialista, «não convém demonizar a tecnologia, mas sim compreender qual a função que esta desempenha em cada adolescente».

ESTIGMA

Embora hoje se fale de saúde mental com muito mais naturalidade do que há alguns anos, o estigma continua a ser um obstáculo ao reconhecimento do sofrimento e ao pedido de ajuda. Aprender a distinguir um mal-estar pontual de uma situação que se prolonga no tempo, evitar minimizar o que o adolescente sente e manter o diálogo aberto pode facilitar que a ajuda chegue mais cedo. Expressões como «não é assim tão grave» ou «todos já passámos por isso» podem encerrar uma conversa que mal começou, enquanto frases como «compreendo que estejas a passar por um momento difícil», «obrigado por me contares» ou «vamos procurar ajuda juntos» ajudam a validar o sofrimento sem o dramatizar.

Porque pedir ajuda não deve tornar-se o último passo quando a situação já se agravou. A intervenção precoce pode alterar a evolução de uma dificuldade antes que esta interfira de forma mais profunda na vida do adolescente. Agir nas fases iniciais permite intervir antes que o mal-estar se torne crónico, afete o desempenho académico, deteriore as relações familiares ou conduza a comportamentos de risco. «Atender um adolescente nas fases iniciais pode alterar a trajetória do problema», salienta Ruiz, porque «a intervenção precoce, além de aliviar o sofrimento, melhora o prognóstico, a funcionalidade e a utilização futura dos recursos de saúde».

Com esta filosofia, o SENSE aposta na transição de um modelo que espera que o adolescente chegue à consulta para outro que procura identificar antecipadamente as suas necessidades e levar a prevenção até ao local onde este desenvolve o seu dia-a-dia. A experiência acumulada pelo programa reforça a utilidade desta estratégia.

O objetivo é continuar a consolidar este modelo, alargar progressivamente o seu alcance e reforçar o acompanhamento dos adolescentes identificados, para saber quantos jovens precisam de ajuda e o que acontece após a deteção, se têm acesso aos recursos adequados, como evoluem e quais as intervenções preventivas que se revelam mais úteis, acrescenta Ruiz.