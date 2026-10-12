Irão ameaça destruir centros de dados de IA no golfo Pérsico

As autoridades iranianas ameaçaram hoje destruir centros de dados de Inteligência Artificial (IA) e cabos submarinos no golfo Pérsico caso os ataques norte-americanos sejam retomados, sublinhando que os Estados Unidos “têm ativos muito valiosos” no estreito de Ormuz.

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O chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irão, Mohsen Rezaei, afirmou, em declarações divulgadas pela Press TV, que “estes ativos extremamente valiosos não foram incluídos entre os alvos a atacar” no passado, mas avisou que isso pode mudar.

“Se esta guerra for retomada, muitos destes cabos e centros de dados, bem como instalações de Inteligência Artificial, serão destruídos”, afirmou, antes de descrever estes alvos como parte “do pulso da economia norte-americana na região”. Esses ativos valem mais de 2 biliões de dólares [1,7 biliões de euros ao câmbio atual]”, observou, referindo que o Irão está “absolutamente preparado para implantar novas capacidades em caso de ataque norte-americano”. A este propósito, Rezaei salientou que Teerão “ainda não mostrou todas as suas cartas”.

“Fizemos isto para termos um plano B, caso seja necessário. Se houver outro confronto, apresentaremos ao inimigo um plano muito mais abrangente”, concluiu.

Alguns ‘media’ norte-americanos avançaram na semana passada que o Departamento de Defesa (Pentágono) tem planos de novas operações militares contra o Irão, mas o Presidente norte-americano, Donald Trump, afastou na quinta-feira essa hipótese antes das eleições intercalares nos Estados Unidos, marcadas para 3 de novembro.

A guerra começou em 28 de fevereiro, com o lançamento de uma ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, a que Teerão respondeu com ataques na região e o bloqueio do estreito de Ormuz.