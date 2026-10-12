Lift transforma ADN associado a doenças raras em poesia. “Sequência genética não serve apenas de inspiração”

Para a Sobi, a Lift Evercom transformou sequências de ADN de doenças raras num livro de poesia. Rui Sousa, diretor criativo da Drummer, unidade criativa da agência, explica ao +M como o fez.

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Antes de levar a ideia de um livro à empresa biofarmacêutica internacional Sobi, a equipa da Drummer, unidade criativa da Lift Evercom, quis ter a certeza de que era possível transformar ADN em poesia.

“Criativamente, tínhamos uma visão bastante clara do que queríamos fazer, mas encontrar uma fórmula que permitisse transformar um código de apenas quatro letras num vocabulário suficientemente rico para construir poemas coerentes foi um desafio técnico enorme. E queríamos chegar ao pitch da ideia junto da Sobi já com uma prova de conceito testada e um processo que soubéssemos que podia funcionar para todas as doenças”, conta ao +M Rui Sousa, diretor criativo da Drummer.

O resultado é o rara[mente], um livro de poesia escrito e desenhado a partir de sequências reais de ADN com variações associadas a doenças raras. O livro percorre seis doenças, nomeadamente a hemofilia A, a hemofilia B, a glomerulopatia C3, a hemoglobinúria paroxística noturna, o linfoma difuso de grandes células B e a síndrome de quilomicronemia familiar. Cada uma tem um breve enquadramento científico e cinco poemas. A edição, limitada a 500 exemplares, é apresentada esta segunda-feira em Lisboa.

Do brief ao poema

O desafio lançado pela Sobi era chegar a quem não contacta habitualmente com as doenças raras. “Isso levou-nos a procurar uma abordagem que despertasse curiosidade e ultrapassasse os formatos tradicionais de comunicação na área da saúde”, explica Rui Sousa.

A aposta no ADN nasceu de um contraste. “As alterações praticamente invisíveis ao nível genético podem ter consequências muito visíveis na vida das pessoas que vivem com estas condições”, destaca.

Rui Sousa aponta que havia ainda uma oportunidade criativa no próprio código genético, escrito com apenas quatro letras — A (adenina), T (timina), G (guanina) e C (citosina). “Se é construído a partir de letras, pensámos que poderíamos criar algo muito diferente se encontrássemos forma de as traduzir numa linguagem e num vocabulário que todos conseguíssemos compreender.”

A poesia surgiu da “vontade de humanizar o tema, de transformar informação científica em expressão literária”, sem perder “uma ligação suficientemente clara à genética para que o leitor pudesse perceber como acontecem as alterações que estão na origem dos poemas”. Na sua perspetiva, o formato permite também chegar a quem procure a poesia pelo seu valor cultural, “mesmo sem terem um interesse prévio no tema das doenças raras”.

“Queremos demonstrar que é possível comunicar temas científicos complexos de uma forma acessível, relevante e emocionalmente próxima, sem perder o rigor. Através da poesia, procuramos criar uma ligação com o leitor que dificilmente conseguiríamos estabelecer apenas com informação médica”, nota.

Traduzir o que acontece às letras

A equipa começou por identificar uma variante genética real associada a uma das doenças raras. Depois, recolheu uma sequência de ADN que incluía essa alteração e aplicou um sistema de regras próprio para transformar as quatro letras do código genético num vocabulário associado à doença e à experiência de quem vive com ela.

“Mas não traduzimos apenas as letras. Traduzimos, também, aquilo que lhes acontece”, sublinha o diretor criativo. “Se numa sequência genética uma letra é substituída por outra, essa alteração manifesta-se no poema através de uma palavra que é riscada e substituída. Se existe uma eliminação, criamos uma ausência no texto. Se há uma repetição, essa repetição passa também a fazer parte da escrita.”

O princípio estende-se ao design editorial, que torna visível cada uma das mutações na composição dos poemas, “às vezes partindo completamente um poema ao meio quando existe uma repetição excessiva de palavras”. Cada doença tem uma identidade tipográfica própria.“A sequência genética não serve apenas de inspiração. Interfere diretamente na forma como o poema é escrito e na maneira como é apresentado ao leitor.”

O papel da inteligência artificial no processo

Rui Sousa reconhece que a inteligência artificial “foi essencial para tornar o processo viável, sobretudo pela complexidade da informação”. Foi usada para consultar bases de dados científicas, identificar variantes genéticas associadas a cada doença, recolher sequências de ADN e aplicar o sistema de regras que as transforma em matéria de escrita.

“Mas esse sistema foi inteiramente pensado pela equipa. Fomos nós que estabelecemos as regras, como é feita a correspondência entre genética e linguagem, que definimos o vocabulário associado a cada doença e a estrutura, o tom e os critérios literários dos poemas. Depois, houve um trabalho contínuo de análise, seleção e edição”, garante.

O diretor criativo explica que a IA não funcionou como ferramenta autónoma de criação, mas permitiu “executar uma ideia criativa particularmente complexa, com uma escala e uma velocidade que dificilmente conseguiríamos alcançar de outra forma”. “A tecnologia ajudou-nos a trabalhar a informação, mas a intenção, as decisões e a responsabilidade criativa permaneceram sempre na equipa“, resume.

Rigor primeiro, criatividade depois

Para equilibrar ciência e criatividade, a equipa traçou uma fronteira desde o início. “A informação científica tinha de ser rigorosa e não podia ser alterada para servir o poema”, afirma. As variantes genéticas e as sequências de ADN partiram de fontes científicas de referência. A liberdade criativa surgiu na construção do vocabulário, nas metáforas e no ritmo.

“Curiosamente, foram essas limitações que tornaram o processo mais interessante. Em vez de adaptarmos a ciência àquilo que queríamos escrever, tivemos de encontrar formas criativas de escrever a partir daquilo que a ciência nos dava”, reconhece Rui Sousa.

Se os poemas obedecem a regras, os textos de Gonçalo M. Tavares não. O escritor assina o prefácio do rara[mente] e 30 textos em prosa, um por cada poema. O convite, explica Rui Sousa, surgiu da vontade de acrescentar “uma dimensão literária que não estivesse condicionada pelas regras que tínhamos criado para os poemas”.

O escritor partiu das mesmas palavras associadas a cada variante genética, mas com “total liberdade criativa”, o que permite “ao leitor encontrar diferentes interpretações de uma mesma realidade”.

Do livro ao público

“As doenças raras colocam desafios que vão muito além da dimensão clínica e um deles passa também por tornar estas realidades mais conhecidas e compreendidas”, afirma António Araújo, Country Lead da Sobi em Portugal, citado em comunicado.

A edição conta com o apoio da Associação Portuguesa Contra a Leucemia, da RD Portugal e da Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras Coagulopatias Congénitas. Os 500 exemplares serão disponibilizados a estes parceiros, que serão responsáveis pela sua distribuição gratuita em eventos.

“Não queremos que o livro se esgote no lançamento. Queremos que possa circular, chegar a diferentes públicos, despertar o interesse dos meios de comunicação, das instituições e da comunidade cultural, e criar novas oportunidades para falar sobre as doenças raras“, conclui Rui Sousa.