Luís Neves demite secretário-geral do Ministério da Administração Interna

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, demitiu o secretário-geral Ricardo Carrilho. Em comunicado explicam que o motivo prende-se com uma “reorganização da secretaria-geral”.

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“O ministro da Administração Interna, Luís Neves, determinou a cessação do exercício de funções, em regime de substituição, de Ricardo Alberto Gasiba Carrilho no cargo de secretário-geral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna”, lê-se no comunicado.

Segundo o MAI, a decisão enquadra-se na reorganização da secretaria-geral, “com a preparação de uma nova estrutura orgânica e de procedimentos adequados às responsabilidades do Ministério, imprimindo uma nova orientação à gestão do serviço”.

“Este processo visa adaptar o funcionamento da secretaria-geral à reforma funcional e orgânica da Administração Pública e assegurar a continuidade das suas atribuições, em articulação com as demais entidades públicas”, referem.

Esta segunda-feira, o Expresso tinha avançado que a relação entre a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e o ministro Luís Neves tinha atingindo um ponto de rutura. Em causa estavam as divergências sobre o controlo da rede SIRESP e a capacidade do Estado em garantir a fiscalização.

Major-General Nuno Miguel Parreira da Silva é o sucessor

Entretanto, Luís Neves já designou o Major-General Nuno Miguel Parreira da Silva como sucessor no cargo de Secretário-Geral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

“O novo Secretário-Geral assume funções num momento de transformação do serviço, com a preparação de uma nova estrutura orgânica e de procedimentos adequados às responsabilidades desta área governativa. Este processo visa adaptar a Secretaria-Geral à reforma funcional e orgânica da Administração Pública, reforçar a sua capacidade de gestão e assegurar o cumprimento das suas atribuições, em articulação com as demais entidades públicas”, aponta em comunicado.

Nuno Miguel Parreira da Silva é Comandante da Escola da Guarda Nacional Republicana (GNR) desde novembro de 2024 e membro do Conselho do Ensino Superior Militar desde 2025. Anteriormente, dirigiu o Departamento de Recursos Financeiros da GNR, entre setembro de 2022 e novembro de 2024, tendo também exercido funções de diretor de Recursos Financeiros e de Recursos Logísticos no Comando da Administração dos Recursos Internos, entre 2019 e 2021.

(Notícia atualizada às 14h30 com o sucessor)