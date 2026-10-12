Margem de refinação da Galp mais que triplica e atinge recorde trimestral

A margem de refinação da Galp GALP 0,67% disparou 255,79% no terceiro trimestre deste ano: cifrou-se em 33,8 dólares por barril, um nível nunca antes atingido num trimestre, que compara com os 9,5 dólares do mesmo trimestre do ano anterior.

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Os dados constam do mais recente Trading Update da Galp, divulgado pela empresa esta segunda-feira, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Já em relação ao trimestre anterior, terminado em junho, o salto foi de 101,2% — nesses três meses, a petrolífera registou uma margem de refinação de 16,8 dólares. Ou seja: entre os dois trimestres, a margem praticamente duplicou.

A margem de refinação registada neste último trimestre é mais de cinco vezes superior ao que a Galp havia estimado para este ano, antes do conflito no Médio Oriente que opõe os Estados Unidos e Israel ao Irão. No início do ano, a petrolífera previa colher entre cinco a seis dólares por barril. O registo deste trimestre é também superior à média histórica: desde 2005, a margem de refinação da Galp ficou-se, em média, pelos 4,7 dólares por barril.

A produção atingiu os 131 mil barris por dia, 14% acima do período homólogo e mais 3% que o trimestre terminado em junho. O peso dos barris de petróleo neste total tem subido: se há um ano era 86%, agora chega aos 90%. Olhando ao fornecimento de produtos petrolíferos no âmbito da atividade industrial (vendidos ao segmento comercial), tem-se mantido estável. Fixou-se nas 4,1 milhões de toneladas, apenas 1% acima dos três meses homólogos, e 7% acima do trimestre anterior.

Já as vendas comerciais de produtos petrolíferos caíram 1% face ao terceiro trimestre de 2025, para dois milhões de toneladas, enquanto as vendas de gás natural subiram 16%, para 4,2 terawatts-hora (TWh). As vendas que mais cresceram foram as do segmento da eletricidade: subiram 37% para os 2,5 TWh, no mesmo horizonte. A venda de eletricidade renovável cresceu 42% para 1,17 gigawatts-hora e a capacidade instalada disparou 64%, para os 2,7 GW.

Estes números, embora preliminares, dão uma ideia de como a Galp deverá comportar-se financeiramente no trimestre. O relatório e contas da cotada será publicado no dia 26 de outubro, antes da abertura da sessão bolsista. A refinação tem um peso de cerca de um quarto nos lucros da empresa.

(Notícia atualizada pela última vez às 17h35)