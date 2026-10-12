Meo e Nokia aceleram a evolução para redes autónomas e nativas de IA

A Meo e a Nokia anunciaram esta segunda-feira o reforço da colaboração para acelerar redes autónomas e nativas de inteligência artificial (IA), através de um programa de inovação conjunto que inclui IA e automação em ambientes reais de rede.

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Em comunicado, as empresas explicam que a “iniciativa pretende explorar novas formas de integrar a IA na conceção, operação, monitorização e otimização das redes, tornando-as progressivamente mais inteligentes, adaptáveis e autónomas”.

O objetivo é desenvolver e testar casos de utilização concretos que permitam às redes detetar alterações, antecipar necessidades e responder de forma mais rápida e eficiente, lê-se no comunicado.

“O programa faz parte da estratégia da Meo para a inteligência artificial e inovação, e da sua visão a longo prazo para infraestruturas de telecomunicações cada vez mais inteligentes, resilientes e autónomas”, adianta a operadora liderada por Ana Figueiredo.

“A inteligência artificial está a transformar a forma como as redes de comunicações são concebidas, operadas e vivenciadas. Na Meo, estamos a desenvolver as capacidades necessárias para transformar esta evolução em aplicações concretas, combinando o conhecimento das nossas equipas com a experiência de parceiros tecnológicos de referência”, diz o administrador com pelouro da tecnologia (‘chief technology officer’), José Pedro Nascimento, citado em comunicado.

Este programa permite às duas empresas explorar novas formas de construir infraestruturas mais inteligentes, resilientes e eficientes, criando maior valor para os clientes e contribuindo também para o reforço da posição de Portugal na economia digital, acrescenta a mesma fonte.

“A nossa colaboração com a Meo demonstra como a IA pode passar da fase experimental para um impacto concreto nas redes de comunicações. Ao trabalharmos em conjunto em casos de utilização reais, estamos a explorar novas formas de tornar as redes mais inteligentes, adaptáveis e autónomas, proporcionando simultaneamente benefícios tangíveis para o desempenho da rede e a experiência do cliente”, acrescenta John Harrington, vice-presidente sénior e diretor para a Europa da Nokia, citado no mesmo comunicado.