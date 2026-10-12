Montenegro responde a Passos Coelho: “Não governamos o país na base das birras”

O primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, respondeu esta segunda-feira à noite às críticas do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho — sem o mencionar –, ao afirmar que não governa o país “na base das birras, das cismas e dos complexos de ninguém”. Montenegro declarou ainda que o país “não ganha nada” com um PSD “acorrentado” ao Chega.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Não somos daqueles que se acham mais inteligentes do que os outros, mais dotados do que os outros e que acham que têm sempre razão. Não somos desses. Mas somos dos que têm uma linha, com rumo, uma convicção. Isso somos”, disse Luís Montenegro, em declarações transmitidas pelas televisões após um jantar de comemoração da vitória autárquica de Pedro Duarte no Porto.

Apesar de não referir Passos Coelho, Montenegro deixou claro o alvo destas declarações: “Quando o PSD se apresenta aqui e acolá, mesmo de forma repetitiva, às vezes reiterada, com uma visão diferente, nós não deixamos de ouvir. Mas quando no inicio deste ano se quis apresentar essa visão como alternativa, como uma outra opção, nos fizemos o que se impunha, e desafiámos o partido a ser claro”, disse.

“Temos sempre de ser claros, mas quando estamos no Governo temos ainda de ser mais claros, porque temos a confiança acrescida do povo, a confiança acrescida e responsabilidade acrescida da sociedade”, acrescentou Luís Montenegro.

Este PSD não precisa, não deve, e o país não ganha nada se estiver acorrentado ao partido que esta à nossa direita, e que é hoje o segundo partido com [maior] representação parlamentar na Assembleia da República [o Chega]. Luís Montenegro Primeiro-ministro e presidente do PSD

O partido realizou eleições diretas este ano, convocadas por Montenegro, numa decisão que foi interpretada como um desafio a Passos Coelho. O antigo chefe do Governo admitiu numa entrevista neste domingo regressar à vida política se o PSD “não for bem-sucedido” e criticando Montenegro por não ter procurado um acordo de legislatura com o Chega e a Iniciativa Liberal, apesar de, no seu entender, ter essa “obrigação”.

Esse foi, aliás, um dos aspetos referidos diretamente por Montenegro esta segunda-feira: “Temos agora um duplo compromisso: o compromisso com o povo, e com os militantes do PSD. E esse compromisso é para cumprir. Não vamos andar mês a mês, trimestre a trimestre ou semestre a semestre a repetir as decisões. As decisões estão tomadas, são para levar ate ao fim, e eu não tenho duvidas: este PSD não precisa, não deve, e o país não ganha nada se estiver acorrentado ao partido que esta à nossa direita, e que é hoje o segundo partido com [maior] representação parlamentar na Assembleia da República” — uma referência ao Chega.

“O país quer, quis e precisa de um Governo que governe, e é isso que tem. De um Governo que dialoga, e é isso que tem. Com quem está disponível, matéria a matéria. Com quem é capaz de ceder e de aproximar”, rematou ainda Montenegro.

(Notícia atualizada pela última vez às 22h12)