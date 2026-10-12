MotoGP contribuiu com 102 milhões para o PIB e 56 milhões para a economia do Algarve

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O MotoGP Portugal 2025 gerou mais de 100 milhões de euros para o PIB nacional e contribuiu com 56 milhões de euros para a economia do Algarve. A prova, que regressa ao Autódromo Internacional do Algarve de 20 a 22 de novembro, criou no último ano 2.024 empregos a tempo inteiro, gerou 43 milhões de euros em remunerações e 35 milhões de euros em receita fiscal.

Os dados constam de um estudo desenvolvido pela EY-Parthenon para a Parkalgar, entidade gestora do autódromo, que destaca o impacto económico e turístico de um dos principais eventos internacionais de desporto motorizado realizados no país. Assim como reforça projeção internacional de Portugal enquanto destino de referência para o desporto motorizado.

“Os resultados deste estudo confirmam aquilo que temos vindo a observar ao longo dos últimos anos: o Autódromo Internacional do Algarve e o MotoGP são ativos estratégicos para o Algarve e para Portugal“, assinala Jaime Costa, CEO do Autódromo Internacional do Algarve.

A realização da prova em época baixa permite gerar procura turística num período em que isso é especialmente importante para a região, ao mesmo tempo que reforça a projeção internacional do destino. Jaime Costa CEO do Autódromo Internacional do Algarve

Citado num comunicado, Jaime Costa refere ainda que “a realização da prova em época baixa permite gerar procura turística num período em que isso é especialmente importante para a região, ao mesmo tempo que reforça a projeção internacional do destino”.

Foram contabilizadas 166 mil entradas, maioritariamente de adeptos portugueses (60%), seguidos de espetadores dos Estados Unidos (26%), Canadá (21%), Brasil (16%), França (12%) e Espanha (8%).

Os visitantes estrangeiros contribuíram também para prolongar a estadia no destino. Os adeptos da Finlândia permaneceram, em média, 7,4 noites, seguidos dos dinamarqueses, com sete noites, e dos visitantes do Luxemburgo, com 6,7 noites.

No que diz respeito à despesa turística, os maiores valores médios em território nacional foram registados pelos visitantes da Dinamarca (3.732 euros por pessoa), da Suécia (2.636 euros) e da Colômbia (2.583 euros).

De acordo com o estudo, o alojamento e a alimentação fora do recinto tiveram significativo impacto na economia nacional, com médias globais de 438 euros e 326 euros por visitante, respetivamente.

O Grande Prémio de MotoGP Portugal regressa ao Autódromo Internacional do Algarve já nos próximos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2026.