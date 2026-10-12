MotoGP contribuiu com 102 milhões para o PIB e 56 milhões para a economia do Algarve
MotoGP Portugal 2025 gerou 2.024 empregos a tempo inteiro, 43 milhões de euros em remunerações e 35 milhões de euros em receita fiscal.
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O MotoGP Portugal 2025 gerou mais de 100 milhões de euros para o PIB nacional e contribuiu com 56 milhões de euros para a economia do Algarve. A prova, que regressa ao Autódromo Internacional do Algarve de 20 a 22 de novembro, criou no último ano 2.024 empregos a tempo inteiro, gerou 43 milhões de euros em remunerações e 35 milhões de euros em receita fiscal.
Os dados constam de um estudo desenvolvido pela EY-Parthenon para a Parkalgar, entidade gestora do autódromo, que destaca o impacto económico e turístico de um dos principais eventos internacionais de desporto motorizado realizados no país. Assim como reforça projeção internacional de Portugal enquanto destino de referência para o desporto motorizado.
“Os resultados deste estudo confirmam aquilo que temos vindo a observar ao longo dos últimos anos: o Autódromo Internacional do Algarve e o MotoGP são ativos estratégicos para o Algarve e para Portugal“, assinala Jaime Costa, CEO do Autódromo Internacional do Algarve.
A realização da prova em época baixa permite gerar procura turística num período em que isso é especialmente importante para a região, ao mesmo tempo que reforça a projeção internacional do destino.
Citado num comunicado, Jaime Costa refere ainda que “a realização da prova em época baixa permite gerar procura turística num período em que isso é especialmente importante para a região, ao mesmo tempo que reforça a projeção internacional do destino”.
Foram contabilizadas 166 mil entradas, maioritariamente de adeptos portugueses (60%), seguidos de espetadores dos Estados Unidos (26%), Canadá (21%), Brasil (16%), França (12%) e Espanha (8%).
Os visitantes estrangeiros contribuíram também para prolongar a estadia no destino. Os adeptos da Finlândia permaneceram, em média, 7,4 noites, seguidos dos dinamarqueses, com sete noites, e dos visitantes do Luxemburgo, com 6,7 noites.
No que diz respeito à despesa turística, os maiores valores médios em território nacional foram registados pelos visitantes da Dinamarca (3.732 euros por pessoa), da Suécia (2.636 euros) e da Colômbia (2.583 euros).
De acordo com o estudo, o alojamento e a alimentação fora do recinto tiveram significativo impacto na economia nacional, com médias globais de 438 euros e 326 euros por visitante, respetivamente.
O Grande Prémio de MotoGP Portugal regressa ao Autódromo Internacional do Algarve já nos próximos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2026.
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