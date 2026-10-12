Municípios europeus temem perder o “comboio” da competitividade com novo orçamento

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“As regiões e os municípios são a força motriz da nossa capacidade de competir e de nos prepararmos para o futuro.” A frase de Kata Tütóó, a ex-autarca de Budapeste que preside ao Comité Europeu das Regiões, é um alerta para o lugar que as estruturas descentralizadas dos 27 Estados da União Europeia reclamam ter no futuro orçamento plurianual da União Europeia.

A política húngara participou nesta segunda-feira, em Bruxelas, na abertura da Semana Europeia das Regiões e dos Municípios, entre centenas de eleitos locais e um alto responsável europeu que Portugal bem conhece, António Costa, presidente do Conselho Europeu.

Kata Tütóó sinalizou a reivindicação dos municípios e regiões europeus num momento de grande relevância para o espaço comum, a construção de um orçamento para o horizonte 2028-2034.

Falando após a intervenção em que o ex-primeiro-ministro português deixou vários alertas e insistiu na aprovação do orçamento plurianual pelos Estados-membros até final de dezembro, a presidente do Comité Europeu das Regiões salientou que “a promessa da Europa é uma prosperidade partilhada” e, referindo-se aos municípios e regiões, apontou que “o próximo orçamento da União Europeia deve dar-lhes os meios para agir e garantir às pessoas uma verdadeira possibilidade de escolha para construírem o seu futuro onde se sentem em casa“.

Também interveniente nesta sessão no Parlamento Europeu, Vasco Cordeiro, deputado na Assembleia Regional dos Açores e presidente da Comissão da Política de Coesão Territorial e Orçamento da UE, pautou a sua participação por um discurso particularmente crítico em relação à Comissão Europeia. O socialista que liderou o Governo Regional dos Açores de 2012 a 2020 não poupou nas palavras, aludindo ao relatório que o Comité Europeu das Regiões elaborou e deu a conhecer nesta segunda-feira:

"O Relatório sobre o Estado das Regiões e dos Municípios assenta numa ideia simples: todos os europeus devem poder ficar onde querem viver. É este o Direito de Ficar, e a Comissão afirma defendê-lo. Pois bem, chegou a hora de a Comissão passar das palavras aos atos! Porque a Comissão diz uma coisa e faz outra. Como se explica que seja a mesma Comissão a pôr em causa, na sua proposta de Quadro Financeiro Plurianual, tudo aquilo que torna esse direito possível — a parceria, a governação multinível, as abordagens de base territorial e a gestão partilhada?”

Incisivo, o ex-governante açoriano salientou que sem estas condições “as regiões não podem garantir os serviços públicos de qualidade que permitem aos nossos cidadãos permanecer na sua terra“.

O diagnóstico de Vasco Cordeiro deixa em aberto, para a continuação dos trabalhos nesta terça-feira, um reforço da pressão sobre as instituições centrais do projeto europeu: “Os atos têm de estar à altura das palavras. Por agora, os atos da Comissão falam mais alto do que as suas palavras: o Direito de Ficar não é uma prioridade!”