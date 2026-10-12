Costa alerta que “falta de habitação acessível” gera “desapontamento com as instituições”

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“A falta de habitação acessível alimenta o desapontamento com as instituições democráticas”, alertou António Costa nesta segunda-feira, em Bruxelas. Na abertura da Semana Europeia das Regiões, o presidente do Conselho Europeu apontou a habitação como responsabilidade primeira “das autoridades, nacionais, regionais e locais”.

Apesar do alerta, o ex-governante português focou o discurso no tema mais quente em Bruxelas neste momento: o orçamento plurianual 2028-2034, apresentado há dois dias pela presidência rotativa da Irlanda –, o ex-primeiro-ministro português considerou “crucial” ter o documento aprovado ainda este ano. Entre as autoridades europeias há, ouviu o ECO de um alto responsável, a urgência de ter o orçamento aprovado antes das eleições francesas, após as quais se teme que possa ser mais difícil chegar a um entendimento entre os 27.

António Costa prometeu negociações “de mente aberta e espírito coletivo de responsabilidade” para alcançar o acordo até final de dezembro, algo que, à luz dos desentendimentos conhecidos no próprio dia de apresentação da proposta irlandesa de reformulação do orçamento da presidência cipriota, não parece estar assegurado. O presidente do Conselho Europeu deixou, no seu discurso na abertura da Semana Europeia das Regiões, o alerta de que este acordo “é crucial para assegurar que o próximo orçamento esteja pronto no início de 2028”.

Falando perante o Comité Europeu das Regiões, Costa reconheceu que o orçamento plurianual (conhecido por MFF, iniciais para Multiannual Financial Framework) “tem de colocar no seu centro a competitividade, transformação industrial, defesa, segurança e resiliência estratégica”, mas ressalvou que tal tem de seguir a par do “apoio às políticas de coesão e agricultura, pilares do desenvolvimento regional e da prosperidade partilhada”.

Por outro lado, numa altura em que os preços da energia estão a acelerar à boleia da crise no Médio Oriente, Costa notou que o “impacto no abastecimento mundial de energia reforça a necessidade de descarbonização e independência”, pedindo medidas para os cidadãos suportarem os custos da mobilidade e da energia. “Acelerar a transição energética é a nossa melhor estratégia de longo prazo para assegurar a nossa autonomia e baixos preços”, considerou o presidente do Conselho Europeu, com tónica num discurso em prol das renováveis, tendo mencionado ainda o nuclear.

Entre uma casa bem isolada e uma mal isolada a diferença pode chegar a 5.000 euros. Multiplicando por milhões de lares, o potencial de poupança é enorme. António Costa Presidente do Conselho Europeu

“Temos de acelerar a eletrificação dos transportes, infraestruturas de carregamento, estacionamento e autocarros elétricos”, instou.

“A curto prazo são necessárias metas e medidas temporárias para proteger agregados familiares e negócios do aumento de preços”, afirmou, perante centenas de deputados europeus.

Intervir com ampliação e modernização de redes elétricas e, a nível local, garantir o isolamento das casas, instalação de bombas de calor e contadores inteligentes, são veículos para atingir a eficiência energética que o presidente do Conselho Europeu considera importante. “Entre uma casa bem isolada e uma mal isolada a diferença pode chegar a 5.000 euros. Multiplicando por milhões de lares, o potencial de poupança é enorme”.