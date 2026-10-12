NATO promete destruir “tudo e qualquer coisa” que sustente um ataque russo

A NATO destruirá “tudo e qualquer coisa” que esteja envolvida num ataque contra o território da Aliança, avisou esta segunda-feira o general norte-americano Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado da Aliança Atlântica na Europa, garantindo que qualquer ofensiva contra um dos membros da organização se tornará “totalmente inútil”.

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“Se alguém for suficientemente insensato para nos atacar, combateremos. Vamos travar o ataque e negar-lhes a capacidade de alcançar os seus objetivos, sejam eles quais forem. Vamos garantir que qualquer ataque, contra qualquer aliado, se revele totalmente fútil”, afirmou Grynkewich, durante o Warsaw Security Forum, na capital polaca, citado pela Reuters.

O general não mencionou diretamente a Rússia no discurso, mas a mensagem foi dirigida a Moscovo, numa altura em que as relações entre os países europeus e o Kremlin estão marcadas por ameaças híbridas crescentes

Grynkewich deixou claro que a resposta aliada não se limitaria às forças diretamente envolvidas num eventual ataque. Caso o adversário decidisse intensificar a ofensiva ou mobilizar reservas, a NATO procuraria destruir o sistema militar que a tornasse possível.

“Isto inclui não apenas a própria força atacante, mas tudo e qualquer coisa que apoie, sustente e comande essa força”, vincou o comandante, numa advertência que aponta para uma resposta alargada às estruturas que permitam manter a capacidade de combate do adversário.

A NATO apresenta-se como uma aliança defensiva, mas o comandante norte-americano sublinhou que essa natureza não impede a organização de recorrer a uma resposta militar abrangente para neutralizar uma ameaça. O objetivo, disse, é garantir que qualquer ataque contra um aliado seja “totalmente inútil”.

As declarações surgem depois de vários Governos europeus terem acusado Moscovo de intensificar uma campanha de sabotagem, incursões de drones e ciberataques contra países europeus. No mês passado, a Rússia advertiu que poderia recorrer a armas nucleares caso a NATO tentasse bloquear Kaliningrado, o enclave russo situado entre a Polónia e a Lituânia.