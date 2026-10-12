OE2027 é “equilibrado” e “de responsabilidade”, afirma Miranda Sarmento

O ministro das Finanças considera que o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) apresentado na quinta-feira pelo Governo é “equilibrado”, “pragmático, rigoroso” e “um instrumento financeiro e orçamental das decisões” tomadas quer pelo Executivo quer pelo Parlamento.

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“É um orçamento equilibrado, de responsabilidade, numa altura de grande instabilidade internacional a diferentes níveis, guerras, choques geopolíticos, instabilidade nos mercados de dívida de alguns países muito importantes”, referiu Joaquim Miranda Sarmento, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1 divulgada no domingo.

Recusando a ideia de que a proposta orçamental é de contenção, o governante com a pasta das Finanças realça que mantém o equilíbrio das contas públicas e volta a aliviar a carga fiscal, além de promover “o crescimento económico e aumentar o investimento público. “Reforça o rendimento das famílias e dos pensionistas e mantém o equilíbrio das contas públicas e a trajetória de redução da dívida pública”, salientou, em declarações ao programa Conversa Capital.

Quando questionado sobre os alertas de Mário Centeno em torno das previsões na proposta de OE2027, Joaquim Miranda Sarmento retorquiu que “temos uma conta de controlo dentro daquilo que são as regras que a Comissão definiu e, portanto, não há nenhum problema na despesa líquida, nem nenhum problema na conta de controlo”. “Quem apresenta outros valores tem que explicar de onde é que vêm esses valores”, respondeu ao ex-ministro das Finanças socialista.

Apesar de a conta de controlo da despesa líquida estar próxima do limite, acredita que “não há razão nenhuma para sequer temer algum problema junto da Comissão Europeia.