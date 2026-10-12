Pinto Luz: “Temos de ouvir” Passos, mas papel do Governo é decidir

O ministro da Habitação e das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, disse esta segunda-feira que “temos de ouvir” a mensagem deixada pelo ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, mas cabe ao Governo, que foi eleito, cumprir o seu mandato e decidir.

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“Temos de ouvir [Passos Coelho], mas acima de tudo temos um papel diferente, temos um papel de decidir todos os dias. Decidimos, e decidimos de acordo com o mandato que nos foi concedido. E esse mandato foi muito claro concedido a Luís Montenegro por duas vezes, e é isso que nós estamos a fazer”, comentou o ministro da Habitação e das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.

Questionado sobre as declarações feitas por Passos Coelho sobre o atual Executivo, Miguel Pinto Luz disse que foi membro, “com muita honra”, do Governo do Dr. Pedro Passos Coelho, assim como o é do atual Governo de Luís Montenegro, destacando que ambos têm em comum “um enorme compromisso com Portugal”. Mas “não temos que estar todos de acordo sempre” e “há momentos em que discordamos”, assinalou.

“Temos que respeitar alguém que foi primeiro-ministro, tem uma opinião”, adiantou, acrescentando que “o Governo está absolutamente convicto do caminho que está a trilhar. É o caminho que os portugueses nos convidaram a fazer”

Dito isto, Pinto Luz, realçou que se deve ouvir o antigo primeiro-ministro, afastando que haja qualquer pressão para juntar o PSD ao Chega. “É com essa tranquilidade que vos estou a dizer que, ainda bem, que o centro-direita, e neste caso o PSD, tem antigos primeiros-ministros que são capazes de continuar a ter uma opinião, uma opinião que é válida, e os portugueses ouvem”, cabendo, contudo, ao Governo decidir.