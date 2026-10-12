Política

Pinto Luz: “Temos de ouvir” Passos, mas papel do Governo é decidir

Ministro da habitação e das Infraestruturas reforçou que tanto Passos Coelho como Montenegro têm um "compromisso" com o país, mas disse que têm papéis diferentes e cabe ao Governo tomar as decisões.

O ministro da Habitação e das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, disse esta segunda-feira que “temos de ouvir” a mensagem deixada pelo ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, mas cabe ao Governo, que foi eleito, cumprir o seu mandato e decidir.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“Temos de ouvir [Passos Coelho], mas acima de tudo temos um papel diferente, temos um papel de decidir todos os dias. Decidimos, e decidimos de acordo com o mandato que nos foi concedido. E esse mandato foi muito claro concedido a Luís Montenegro por duas vezes, e é isso que nós estamos a fazer”, comentou o ministro da Habitação e das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.

Questionado sobre as declarações feitas por Passos Coelho sobre o atual Executivo, Miguel Pinto Luz disse que foi membro, “com muita honra”, do Governo do Dr. Pedro Passos Coelho, assim como o é do atual Governo de Luís Montenegro, destacando que ambos têm em comum “um enorme compromisso com Portugal”. Mas “não temos que estar todos de acordo sempre” e “há momentos em que discordamos”, assinalou.

“Temos que respeitar alguém que foi primeiro-ministro, tem uma opinião”, adiantou, acrescentando que “o Governo está absolutamente convicto do caminho que está a trilhar. É o caminho que os portugueses nos convidaram a fazer”

Dito isto, Pinto Luz, realçou que se deve ouvir o antigo primeiro-ministro, afastando que haja qualquer pressão para juntar o PSD ao Chega. “É com essa tranquilidade que vos estou a dizer que, ainda bem, que o centro-direita, e neste caso o PSD, tem antigos primeiros-ministros que são capazes de continuar a ter uma opinião, uma opinião que é válida, e os portugueses ouvem”, cabendo, contudo, ao Governo decidir.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Pinto Luz: “Temos de ouvir” Passos, mas papel do Governo é decidir

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Ativo do dia. Petróleo em máximos de duas semanas

Diogo Mendo Fernandes,

Os ataques à Arábia Saudita sobrepuseram-se a uma trégua energética entre a Rússia e a Ucrânia que durou pouco e o Brent subiu para máximos de setembro. Goldman Sachs reviu em alta o "guidance".