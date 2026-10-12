Portugal tem três MBA executivos entre os melhores do mundo

Portugal volta a ter três MBA executivos entre os 100 melhores do mundo, na edição deste ano do ranking do jornal britânico Financial Times. Desta vez, o programa do ISCTE Executive Education assume a liderança nacional, sendo que o MBA executivo que junta a Universidade Católica à Nova SBE e o MBA executivo da Porto Business Schol também conseguem manter-se no top mundial.

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“O Executive MBA do ISCTE Executive Education é o número um em Portugal, no “Financial Times Executivo MBA Ranking 2026”, alcançando a 55.ª posição mundial e subindo 26 lugares face ao 81.º lugar registado em 2025″, anuncia a escola, numa nota enviada às redações.

“A evolução representa o melhor resultado do programa nos últimos quatro anos e confirma uma trajetória de crescimento sustentado no ranking do Financial Times“, sublinha o ISCTE Executive Education, que lembra que em 2023 este seu programa ocupava a 100.ª posição a nível mundial, tendo subido para a 92.ª posição em 2024 e para a 81.ª em 2025.

“O ranking é apenas um output. Importa-me mais o outcome. Estamos a fazer bem? Estamos a criar impacto e a atrair mais e melhores pessoas? É isso que importa. Passar de 81.º no mundo, em 2025, para 55.º em 2026, subindo 26 lugares, é fantástico e inédito. É uma marca de ouro para a nossa instituição, para os alunos e alumni e para a nossa operação de formação de executivos, o Iscte Executive Education. Não podíamos ter melhores notícias”, sublinha o presidente da escola em causa, José Crespo de Carvalho, Presidente do Iscte Executive Education.

Entre os indicadores avaliados pelo Financial Times, o Iscte Executive Education alcança na esta edição o quinto lugar mundial em ESG, que considera a integração de temas éticos, sociais, ambientais e relacionados com a transição para a neutralidade carbónica na formação.

“O programa destaca-se na 22.ª posição mundial em alumni network e a 40.ª em work experience, indicador que avalia a experiência profissional dos participantes antes da realização do Executive MBA, tendo em conta fatores como senioridade, percurso profissional, dimensão das organizações e experiência internacional”, destaca ainda a escola.

Também nos resultados profissionais dos antigos alunos, o programa apresenta um desempenho a realçar, uma vez que o salário médio atual dos antigos participantes é o mais elevado entre os três Executive MBA portugueses presentes no top 100.

“A avaliação dos antigos participantes reforça ainda estes resultados, com uma satisfação global de 9,725 em 10. O Executive MBA conta também com 63% de mulheres em cargos de administração”, indica o ISCTE Executive Education.

Em que posição ficou Lisbon MBA Católica|Nova?

No último ano, o The Lisbon MBA Católica|Nova ocupou a posição 61 do ranking mundial. Já, desta vez, aparece no lugar 71, segundo revelou ao ECO a diretora executiva do programa. Maria José Amich realça que, apesar desse recuo, este programa mantém-se na liderança nacional no que diz respeito aos MBA executivos lecionados em inglês (o referido anteriormente é lecionado em Portugal).

“Somos o MBA executivo mais internacional, o que nos capacita para atrair cada vez mais alunos e professores internacionais“, afirma a responsável, que observa que este programa consta do top 100 escolhido pelo Financial Times desde 2015 (consecutivamente, desde 2020).

Segundo a nota enviada às redações, a dimensão internacional e o foco no desenvolvimento de competências de liderança continuam a ser alguns dos principais fatores de diferenciação deste MBA. “No ranking de 2026, 34% dos alunos são internacionais e 54% do corpo docente é internacional, os valores mais elevados entre os Executive MBA portugueses classificados nestes dois indicadores”, assinalam os responsáveis. Este programa apresenta ainda 50% de representação internacional no seu board.

Por outro lado, há a destacar os indicadores de sustentabilidade e investigação. “A nível mundial, ocupa a 68.º posição no FT research rank e a 12.º no critério carbon footprint, sendo este último o melhor resultado entre os programas portugueses classificados”, é destacado em comunicado, no qual é ainda indicado que o Executive MBA do The Lisbon MBA Católica|Nova apresenta ainda 100% de docentes com doutoramento.

“Estes resultados refletem o impacto que procuramos gerar no percurso profissional dos nossos alunos e uma proposta académica muito próxima da realidade das organizações. O nosso modelo de aprendizagem assenta no learning by doing, colocando os alunos perante desafios e projetos reais de negócio e criando uma ponte permanente entre a academia e o mundo empresarial. A esta experiência junta-se o nosso programa de mentoria, que entra agora na terceira edição e conta já com perto de 50 CEOs, proporcionando um acompanhamento individual aos nossos alunos. É esta combinação entre rigor académico, experiência prática de gestão de negócio, e contacto direto com líderes empresariais que queremos continuar a aprofundar nos nossos programas”, sublinha a diretora executiva do programa.

MBA executivo da Porto Business School sobe ao lugar 82

Depois de em 2025 se ter estreado neste ranking, a Porto Business School vê o seu MBA executivo subir, nesta edição do ranking do Financial Times, 13 posições, passando a ocupar o lugar 82 da tabela. É das maiores subidas registadas nesta edição.

“Esta evolução é consistente com a direção estratégica definida há três anos, quando a Porto Business School redesenhou o Executive MBA em torno de dois compromissos: acelerar a carreira de líderes e construir um MBA verdadeiramente global, a partir do Porto“, frisa a escola.

“A satisfação dos alumni melhora, de 8,48 para 8,89, numa escala de dez, no indicador overall satisfaction – a sétima maior melhoria mundial. No career progress rank, que mede o salto dos alumni em senioridade e na dimensão das organizações onde trabalham, o Executive MBA sobe 27 posições num só ano, do 90.º para o 63.º lugar mundial”, destaca a PBS.

Já no que diz respeito aos salários, três anos depois de concluírem o programa, os antigo alunos registam um aumento remuneratório médio de 63%, “o maior entre as escolas portuguesas e quatro pontos percentuais acima dos 59% registados na edição anterior”. “Em termos globais, o aumento salarial de 63% coloca o programa acima de 61 dos 100 programas classificados e a apenas um ponto do INSEAD e da Kellogg (64%)”, é salientado.

“Há três anos, redesenhámos o Executive MBA com uma convicção clara: acelerar a carreira de líderes e dar-lhes uma perspetiva verdadeiramente global. Estes resultados mostram que estamos no caminho certo: somos hoje a escola portuguesa onde as carreiras mais avançam”, assinala o dean, José Esteves.

O “Financial Times Executive MBA Ranking” classifica anualmente os 100 melhores Executive MBA do mundo, considerando critérios como evolução salarial, progressão de carreira, objetivos alcançados, diversidade, internacionalização, investigação, ensino de ESG e pegada carbónica.