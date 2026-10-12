Quiosques Volta ideias para a restauração aguardam ‘ok’ de 26 municípios

⚡ ECO Fast A SDR Portugal está a implementar quiosques para a devolução de embalagens, com apenas oito já operacionais, enquanto aguarda autorização de 26 municípios.

O objetivo é instalar 50 quiosques em 38 municípios até 2027, mas a falta de 'ok' de várias autarquias está a atrasar o processo.

A SDR Portugal reconhece que a instalação dos quiosques é crucial para o canal HoReCa, permitindo uma devolução rápida e eficiente de grandes quantidades de embalagens.

No que diz respeito ao sistema de depósito e reembolso de embalagens conhecido por Volta, máquinas de recolha há milhares, disponíveis nos supermercados. Já quiosques há menos: é suposto serem 50 até ao ano que vem, e, para já, só oito estão operacionais. Este segundo tipo de ponto de recolha é mais indicado para a devolução de largas quantidades de embalagens, ideal para a devolução de garrafas e latas pelos restaurantes, cafés e hotéis. Contudo, 26 municípios ainda não deram luz verde para que se avance com a instalação.

O objetivo da SDR Portugal é instalar 50 quiosques em 38 municípios entre 2026 e 2027, e a associação afirma ter feito esta comunicação aos municípios no último trimestre de 2025.

Oito quiosques já estão instalados e em funcionamento – em Albufeira, Almada, Barcelos, Cascais, Funchal, Ponta Delgada, Portimão e Vila Nova de Famalicão. Outros quatro já estão acordados com os municípios e contratados – Aveiro, Mafra, Oeiras e Vila do Conde. A SDR Portugal acredita que estes últimos estarão instalados e em funcionamento “num prazo curto”.

“A SDR Portugal aguarda ainda a autorização de 26 autarquias para avançar com a instalação. SDR Portugal Fonte oficial

Contudo, os restantes estão ainda pendentes da ‘luz verde’ dos municípios. “A SDR Portugal aguarda ainda a autorização de 26 autarquias para avançar com a instalação”, informa a gestora do Volta, em resposta ao ECO/Capital Verde. E há municípios que, nos planos da Volta, teriam mais do que um quiosque: em Lisboa, por exemplo, estão previstos seis.

Sem esse ‘ok’ dos autarcas, não dá para avançar. A prioridade da associação é encontrar, em articulação com os municípios, soluções que permitam concretizar a infraestrutura, ao mesmo tempo que permitam um acesso fácil e conveniente aos utilizadores que lidam com grandes quantidades de embalagens. Depois da definição dos locais de implementação, é preciso assegurar outros detalhes técnicos como fornecimento de energia, pelo que é necessária a participação de vários intervenientes, acrescenta a Volta, sublinhando que está disponível para avançar à medida que estejam reunidas as condições necessárias.

Questionada sobre se já houve municípios a recusar a instalação, a SDR portugal não responde diretamente à questão, apontando apenas que, “neste momento, existem processos em diferentes fases de desenvolvimento”. “Seria muito desejável que mais municípios dessem a sua concordância” neste mês e no próximo, afirma a associação responsável pelo sistema.

Apesar de o plano apontar para a instalação dos quiosques até ao final de 2027, a SDR Portugal reconhece que uma verdadeira previsão para a conclusão dos trabalhos “só pode ser dada depois de os municípios darem autorização”.

No caso específico do canal HoReCa, os quiosques Volta assumem um papel fundamental, uma vez que foram concebidos para responder precisamente às necessidades dos estabelecimentos que geram maior volume de embalagens. SDR Portugal Fonte oficial

“No caso específico do canal HoReCa, os quiosques Volta assumem um papel fundamental, uma vez que foram concebidos para responder precisamente às necessidades dos estabelecimentos que geram maior volume de embalagens”, afirma a SDR Portugal. Os quiosques permitem uma devolução “simples e rápida”, sem necessidade de introdução individual das embalagens, com capacidade para recolher cerca de 120 embalagens por minuto e com um operador em permanência para apoio aos utilizadores. Os quiosques são integralmente financiados pela SDR Portugal.

Ainda no que diz respeito às formas de devolução de embalagens para os estabelecimentos do canal HoReCa (cafés, restaurantes, hotelaria e similares), caso estes decidam tornar-se pontos de recolha voluntária, podem recorrer ao serviço de Levantamento Direto, que permite a recolha das embalagens diretamente no estabelecimento, evitando a necessidade de transportar grandes quantidades até um dos pontos volta.

O sistema de depósito e reembolso está em vigor desde dia 10 de abril deste ano, e dedica-se à recolha de embalagens de plástico e metal até três litros em pontos de recolha específicos e em troca da devolução de uma taxa de 10 cêntimos, cobrada no momento de compra.