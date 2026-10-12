Robert E. Hall e Michael Woodford vencem Nobel da Economia

Robert E. Hall e Michael Woodford são os vencedores do Prémio Nobel de Ciências Económicas deste ano, atribuído esta segunda-feira pela Academia Real Sueca das Ciências. O comité explica a atribuição com base no facto de a investigação ter “demonstrado como os modelos económicos poderiam ser reformulados para revitalizar a política de estabilização“.

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Segundo a Academia Real Sueca de Ciências, os dois investigadores norte-americanos, das Universidades de Stanford e Columbia, desenvolveram “novos modelos macroeconómicos que melhoraram significativamente a capacidade de implementar políticas de estabilização eficazes“. Com base nestes modelos, acrescentam, “medidas de política orçamental e monetária tomadas no momento certo podem atenuar os picos e as quebras da economia”.

Em vez de basearem os modelos em relações estatísticas entre variáveis macroeconómicas, como a inflação, a produção e o consumo, optaram por construí-los com base em fundamentos microeconómicos. “Isto implica compreender de que forma o conjunto das famílias e das empresas, individualmente, afeta a economia através das suas ações“, explicam ainda.

Woodford é considerado um dos arquitetos do chamado “forward guidance”, ou seja, a ideia de que os bancos centrais podem controlar a economia influenciando as expectativas públicas relativamente à inflação, e não apenas com recurso a mexidas nas taxas de juro. Este tópico tem voltado a estar em cima da mesa devido à postura do novo presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Kevin Warsh, que tem evitado dar “forward guidance” relativamente ao que poderá ser a política monetária da Fed no futuro.

Robert E. Hall, de 83 anos, nasceu em Palo Alto, Califórnia, EUA e é atualmente professor na Universidade de Stanford, na Califórnia. Michael Woodford, nascido em 1955 em Chicopee, Massachusetts, EUA, é professor na Universidade Columbia, em Nova Iorque.

O prémio de economia foi criado em 1968 pelo banco central da Suécia, é formalmente conhecido como o Prémio do Banco da Suécia em Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel e é o último Nobel a ser conhecido, depois do anúncio dos vencedores nas categorias de Medicina, Física, Química, Literatura e Paz.

Os Prémios Nobel, que serão entregues em dezembro, representam um prémio em dinheiro de 12 milhões de coroas suecas (aproximadamente um milhão de euros). Os vencedores recebem também uma medalha de ouro e um diploma nas cerimónias de entrega dos prémios, em dezembro, em Oslo e Estocolmo.

Em 2025 o prémio foi atribuído a três economistas pela investigação que explica como a inovação conduz o crescimento económico a longo prazo: Joel Mokyr (da Northwestern University), Philippe Aghion (do Insead) e Peter Howitt (da Brown University).