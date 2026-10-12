Secretário-geral demitido diz que Luís Neves o pressionou “para cometer ilegalidades”

Ricardo Carrilho, demitido esta segunda-feira do cargo de secretário-geral do Ministério da Administração Interna (MAI) por Luís Neves, acusa o ministro da tutela de “pressões ilegítimas” e “interferência política asfixiante”. Num artigo de opinião que assina no Expresso, fala ainda de “caça ao homem” e de “purga política”, tendo declarado ao Público que Luís Neves o pressionou “para cometer ilegalidades”.

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As acusações surgem depois de o Ministério da Administração Interna ter divulgado de manhã um comunicado a dar conta da “cessação do exercício de funções, em regime de substituição”, de Ricardo Carrilho. A decisão foi enquadrada “na reorganização da Secretaria-Geral, com a preparação de uma nova estrutura orgânica e de procedimentos adequados às responsabilidades do Ministério”. Três horas depois, o gabinete de Luís Neves deu conta da nomeação do Major-General Nuno Parreira da Silva, Comandante da Escola da GNR, para a mesma função.

A reação à demissão surgiu ao final da tarde: “Ao longo de 20 anos de carreira, enquanto dirigente na Administração Pública, pautei invariavelmente a minha conduta pela mais estrita legalidade, pela integridade pessoal e pela defesa intransigente do interesse público. Cruzei-me com diferentes governos, servi sob o comando de ministros de quadrantes políticos distintos, geri orçamentos complexos e enfrentei crises institucionais agudas. Em duas décadas de serviço público de primeira linha, nunca fui alvo de tantas pressões ilegítimas e de uma interferência política tão asfixiante como no período em que exerci as funções de Secretário-Geral, sob a atual tutela de Luís Neves”, declara Ricardo Carrilho.

Diz ainda o ex-secretário-geral do MAI: “O verdadeiro ‘crime’ que ditou a minha sentença política foi justamente propor a extinção da SIRESP SA, uma empresa pública, que se transformou num sorvedouro de dinheiros públicos, e num intermediário burocrático de luxo.” E acrescenta: “A nossa auditoria interna provou que a SIRESP SA recebe do Estado uma indemnização compensatória média de 26 milhões de euros anuais, desde 2021, mas o custo efetivo do funcionamento da rede, não passa dos 14,8 milhões.”

Segundo Ricardo Carrilho, os restantes 11 milhões de euros são “desperdício”, canalizados para “ordenados principescos” na administração, gastos “nunca explicados”, “assessorias de comunicação” e “rendas de escritórios luxuosos no Saldanha”, entre outras alegações. “Provámos, tecnicamente, que a SIRESP SA não executa qualquer atividade operacional relevante — uma vez que toda a operação e manutenção da rede estão subcontratadas a fornecedores privados desde 2022/2023”, acrescenta.

Nunca fui alvo de tantas pressões ilegítimas e de uma interferência política tão asfixiante como no período em que exerci as funções de Secretário-Geral, sob a atual tutela de Luís Neves. Ricardo Carrilho Secretário-Geral do MAI demissionário

Ao Público, o ex-responsável faz declarações ainda mais incriminatórias sobre o ministro da Administração Interna, afirmando que Luís Neves deu orientações para que a construção ou reabilitação de postos da GNR ou de esquadras da PSP passasse a ser feita através de ajustes diretos simplificados. “Ele justificou que era assim que se fazia na Polícia Judiciária”, alega Ricardo Carrilho, citado pelo mesmo jornal.

“Tratava-nos como uns burocratas porque fazíamos questão de cumprir a lei”, continua, reiterando: “O ministro pressionou-me para cometer ilegalidades.” Ao Público, o MAI remeteu uma reação às acusações para mais tarde.

Esta polémica junta-se ao rol de situações envolvendo o ministro Luís Neves, que este verão foi escrutinado pelas ligações a um empreiteiro que prestou serviços para a PJ quando Luís Neves liderava a PJ; pelo aparecimento à guarda desse empreiteiro de material apreendido numa operação de combate ao narcotráfico; e pela utilização de uma viatura apreendida a um traficante de droga.

(Notícia atualizada às 19h55 com mais informação)