Seguradora inglesa Admiral vai despedir 500 trabalhadores

A seguradora britânica Admiral vai cortar cerca de 500 postos de trabalho na sua operação no Reino Unido, cerca de 5% da sua força de trabalho local, numa medida de um plano de redução de custos de 100 milhões de libras (116 milhões de euros).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A reestruturação afeta exclusivamente o negócio de seguros no Reino Unido, deixando de fora as operações em França, Itália e Espanha, e a Admiral Money, de acordo com o jornal Insurance Business. Em resposta, o Governo galês lamentou a decisão e já agendou reuniões com a administração para acompanhar o processo, que exige uma consulta coletiva de pelo menos 45 dias devido ao volume de trabalhadores visados.

Para mitigar o impacto, a Admiral anunciou indemnizações majoradas, programas de recolocação profissional através da consultora LHH e um apoio de até cinco mil libras (cerca de 5.800 euros) por pessoa para qualificações académicas ou formações profissionais.

Apesar de a Admiral ter lançado em março um Centro de Excelência em IA GenAI, o diretor da divisão do Reino Unido, Alistair Hargreaves, reiterou que a medida procura apenas alinhar a “estrutura e competências” com as novas exigências dos clientes. Contudo, a decisão surge num momento em que os lucros antes de impostos do grupo caíram 18% no primeiro semestre (para 429,2 milhões de libras, cerca de 498 milhões de euros), pressionados pelo aumento dos custos de reparação automóvel e pela descida dos preços dos prémios praticados no mercado.

A Admiral é um grupo segurador britânico, foi fundado em 1993 e está cotado na Bolsa de Londres. Com um volume de prémios de 3,2 mil milhões de libras em 2025, opera sobretudo nos ramos Não Vida, com foco no seguro automóvel, mas também disponibiliza seguros multirriscos habitação, viagem, animais de companhia, ou seguros para empresas.